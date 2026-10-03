Artista japonés RUKA rompe el silencio tras rumores sobre vínculo con menor de 13 años: “No era una relación amorosa”

RUKA, integrante del grupo japonés aoen, negó mantener una relación sentimental con una adolescente de 13 años luego de que fotografías y publicaciones difundidas en redes sociales generaran cuestionamientos sobre el vínculo entre ambos.

El cantante de 22 años abordó la controversia mediante Weverse, plataforma utilizada por artistas y seguidores, donde explicó que conocía a la adolescente porque había sido alumna de una escuela de baile en la que él trabajó anteriormente como instructor.

Según la versión entregada por el artista, el contacto no se limitaba a ambos, sino que involucraba también a sus respectivos entornos familiares.

“Nuestras familias mantenían una relación entre ellas y no era una relación amorosa”, sostuvo RUKA en su mensaje, traducido desde el japonés.

La declaración llegó después de que comenzaran a circular en internet imágenes que supuestamente mostraban al músico y a la adolescente compartiendo espacios o actividades.

RUKA pide disculpas por sus acciones

Aunque rechazó la principal acusación que circulaba en redes sociales, el artista sí reconoció que actuó sin considerar suficientemente las consecuencias que podían tener sus interacciones públicas y privadas tras convertirse en una figura conocida.

RUKA señaló que no tuvo suficientemente en cuenta su posición como artista ni cómo la situación podía ser percibida por quienes siguen al grupo. En ese contexto, pidió disculpas por haber provocado preocupación y desconfianza, además de mencionar las consecuencias que la controversia tuvo para sus compañeros de aoen.

El músico ya había publicado previamente otro mensaje en Weverse en el que se disculpaba por sus “acciones irreflexivas” y señalaba que reflexionaría sobre su comportamiento, aunque aquella primera comunicación no detallaba la naturaleza del vínculo cuestionado.

Posteriormente entregó la explicación más extensa y negó expresamente que existiera una relación romántica.

Hasta ahora, el sello del grupo no ha difundido una declaración pública adicional sobre las acusaciones, según los reportes disponibles.

Quién es RUKA y qué es aoen

RUKA, cuyo nombre en japonés es 琉楓, nació el 1 de noviembre de 2003 en la prefectura de Miyazaki y es sublíder de aoen. Antes de dedicarse profesionalmente a la música acumuló una extensa trayectoria vinculada al baile.

aoen es un grupo japonés de siete integrantes formado a partir del programa de audiciones “Ōen-HIGH” y debutó en junio de 2025.

El proyecto es gestionado por un sello perteneciente al ecosistema de HYBE MUSIC GROUP.

La controversia continúa generando comentarios en redes sociales, pero no existe hasta ahora información verificable que permita afirmar que RUKA y la adolescente mantuvieron una relación sentimental.

El propio cantante lo ha negado y ha descrito el vínculo como una relación entre familias originada después de que ella fuera alumna de la escuela de baile donde trabajaba.