DMC emite aviso por vientos de hasta 90 km/h en zonas cordilleranas: Revisa las regiones afectadas

Este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por la probabilidad de vientos en la zona norte del país.

Desde el organismo detallaron que se trata de vientos normales a moderadores, asociados a una corriente en chorro, desde la tarde del viernes 2 hasta la noche del lunes 5 de octubre.

Revisa las regiones afectadas

Región de Tarapacá: En la cordillera andina, con vientos de 60–80 km/h durante el domingo 4 y lunes 5 de octubre.

En la cordillera andina, con vientos de 60–80 km/h durante el domingo 4 y lunes 5 de octubre. Región de Antofagasta: En la cordillera de la costa se esperan vientos de 60–80 km/h durante el sábado 3 y domingo 4 de octubre. Mientras que, en la precordillera salar, se pronostican vientos de 40–60 km/h hoy sábado 3 y el domingo 4 de octubre. En tanto, en la cordillera andina, se anuncian vientos de 60–80 km/h desde el sábado 3 hasta el lunes 5 de octubre.

En la cordillera de la costa se esperan vientos de 60–80 km/h durante el sábado 3 y domingo 4 de octubre. Mientras que, en la precordillera salar, se pronostican vientos de 40–60 km/h hoy sábado 3 y el domingo 4 de octubre. En tanto, en la cordillera andina, se anuncian vientos de 60–80 km/h desde el sábado 3 hasta el lunes 5 de octubre. Región de Atacama: En la cordillera andina, con vientos de 70–90 km/h durante el sábado 3 y domingo 4 de octubre.

Además, existe la probabilidad de ventisca en algunos sectores cordilleranos.