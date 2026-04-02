Chile es oficialmente Estado miembro asociado del Centro Europeo de Física Nuclear (CERN)

El acuerdo entre el CERN y Chile fue firmado en mayo del año pasado, en una ceremonia en las instalaciones del CERN en Suiza.

(EFE) – Este jueves, Chile se convirtió, de manera oficial, en Estado miembro asociado del Centro Europeo de Física Nuclear (CERN), tras la ratificación del acuerdo suscrito entre ambas partes y su adhesión al protocolo sobre privilegios e inmunidades de esta organización, la más avanzada del mundo en la investigación de física de partículas.

A partir de hoy, Chile participará en los principales órganos de gobernanza, incluido el Consejo del CERN, el máximo órgano de toma de decisiones, en cuyos procesos y debates podrá intervenir, aunque sin derecho de voto.

Además, integrará el Comité de Finanzas y el Comité de Política Científica de la institución que ha operado desde 2008 el Gran Colisionador de Hadrones (conocido como LHC), el acelerador de partículas más potente que se ha construido y que en 2012 hizo el mayor descubrimiento en el terreno de la física de partículas en décadas: el bosón de Higgs.

🇨🇱⚛️ Chile se convirtió en Estado Miembro Asociado del CERN, fortaleciendo su proyección científica internacional y abriendo nuevas oportunidades para investigadores, estudiantes y empresas chilenas. pic.twitter.com/s8cxT66Z3d — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) April 2, 2026

La organización explicó en un comunicado que su relación con Chile se remonta a 1991, cuando firmaron su primer acuerdo de cooperación internacional, el cual permitió a universidades e instituciones chilenas contribuir a diversos proyectos científicos y participar en experimentos como ATLAS, CMS y LHCb, además de otras colaboraciones e instalaciones de investigación.

El paso que se ha dado hoy fortalecerá la cooperación con las instituciones chilenas, permitiendo, entre otros, que ciudadanos chilenos se presenten a puestos de duración limitada y que participen en programas de posgrado del CERN.

El sector privado del país también se beneficiará, pues empresas chilenas podrán presentarse a licitaciones de la organización, al tiempo que se fomentará la transferencia tecnológica.

De manera general, Chile tendrá un acceso más directo a una de las mejores infraestructuras de investigación a nivel mundial, que se encuentra en vísperas de entrar en la fase de transición hacia el LHC de Alta Luminosidad, que implicará trabajos de mejora del colisionador para aumentar el número de colisiones por segundo y de recogida de datos, por un factor de hasta diez.

El acuerdo entre el CERN y Chile fue firmado en mayo del año pasado, en una ceremonia en las instalaciones del CERN en Ginebra, con la participación de la entonces ministra de Ciencia y Tecnología, Aisen Etcheverry.

Ese evento tuvo lugar dos años después de una visita del expresidente Gabriel Boric en la que se lanzaron los trámites formales.