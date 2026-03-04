Chile es el primer país de América libre de lepra verificado oficialmente por la OMS

Un panel de expertos organizado por la OMS y la OPS analizó si se cumplían los protocolos sanitarios para evaluar la eliminación de la enfermedad, la cual fue registrada por última vez en Chile en 1993.

Chile se ha convertido en el primer país de América —y el segundo del mundo— en ser verificado oficialmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como libre de lepra, enfermedad que no se ha detectado localmente en el país hace más de tres décadas, según consignó EFE.

Para la declaración verificada, la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) conformaron un panel de expertos con el fin de evaluar si se cumplían mecanismos de vigilancia y protocolos sanitarios, además de revisar datos epidemiológicos para evaluar la eliminación de la enfermedad.

“La eliminación de la lepra en Chile envía un mensaje claro al mundo, el de que, con un compromiso sostenido, (…) detección temprana y acceso universal a la salud podemos conseguir que enfermedades ancestrales pasen a la historia“, destacó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Según la ministra de Salud, Ximena Aguilera, el logro “refleja décadas de esfuerzo sostenido en salud pública”, reafirmando también “la responsabilidad de mantener una vigilancia activa y garantizar una atención respetuosa y libre de estigmas”.

Primeros casos

Tal y como afirma la agencia sanitaria de la ONU, los primeros casos de la enfermedad fueron registrados en Rapa Nui a finales del siglo XIX, mientras que en el territorio continental hubo casos esporádicos que se registraron por última vez en 1993.

La OMS indicó que entre 2012 y 2023 Chile reportó 47 casos, aunque todos ellos importados.

¿Qué es la lepra?

La lepra o enfermedad de Hansen es causada por una bacteria llamada “Mycobacterium leprae” y, en ausencia de tratamiento, puede causar daños permanentes en la piel, los nervios periféricos (sistema nervioso central), las extremidades y los ojos.

Está incluida por la OMS en la lista de enfermedades tropicales desatendidas, las cuales afectan principalmente a las poblaciones más pobres y con un acceso limitado a los servicios de salud, especialmente quienes viven en áreas rurales y remotas.

Todavía se registran casos en 120 países y cada año se reportan más de 200 mil nuevos contagios, los cuales en casos extremos pueden generar discapacidad.