Chile y Canadá actualizaron el Acuerdo Marco de Asociación Estratégica entre ambos países: ¿De qué se trata?

El acuerdo entre ambos países fue firmado en 2007 y renovado por primera vez en 2013.

En el marco del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) 2025, el sábado 1 de noviembre el presidente Gabriel Boric firmó junto al primer ministro de Canadá, Mark Carney, la actualización del Acuerdo Marco de Asociación Estratégica entre ambos países.

Los mandatarios sostuvieron una reunión bilateral para la firma del acuerdo, que fue firmado en 2007 y renovado por primera vez en 2013, y el cual “incluye como eje prioritario el posicionamiento de los aspectos comerciales e incorpora, a su vez, ámbitos relevantes para ambos países, como la igualdad de género, el cambio climático, los asuntos polares, minerales críticos y la cooperación en materia indígena, entre otros”.

El presidente Boric destacó el trabajo conjunto entre Chile y Canadá en economía verde, protección de océanos y el apoyo entregado por dicho país para ser anfitriones del Acuerdo sobre la Biodiversidad Marina más allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés).

Por su parte, el primer ministro canadiense remarcó que ambos países “mantienen una alianza extraordinaria”, recordando la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) que está vigente desde 1997 y actualizado en 2017.

Acuerdo Marco de Asociación Estratégica entre Chile y Canadá

Esta nueva actualización busca “garantizar que el instrumento refleje la amplitud de la agenda bilateral y abordar los retos globales que enfrentan ambos países, e incorpora como eje prioritario el posicionamiento de las cuestiones comerciales, y ámbitos relevantes para Chile y Canadá, como la igualdad de género, el cambio climático, los asuntos polares, minerales críticos, la cooperación en materia indígena, entre otros”.

Con ello, se da inicio a una nueva etapa en la relación bilateral, en un contexto en que ambos países buscan diversificar sus alianzas políticas y económicas.