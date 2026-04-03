Chile y Bolivia suscriben acuerdo para fortalecer y modernizar la relación aerocomercial: ¿De qué se trata?

El ministro de Transportes, Louis de Grange, destacó que "la firma de este memorándum es un paso muy importante para avanzar en el fortalecimiento de la relación aerocomercial entre Chile y Bolivia".

El Ministerio de Transportes chileno, a través de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC), suscribió un Memorándum de Entendimiento con autoridades de la Dirección General de Aeronáutica de Bolivia, para el fortalecimiento y modernización de la relación aerocomercial entre ambos países.

Según detallaron desde el Ministerio de Transportes, este acuerdo “elimina las restricciones al ejercicio de los derechos de quinta y sexta libertades, lo que permite que los operadores aéreos puedan realizar vuelos con escalas en ambos territorios, además de generar conexiones hacia otras rutas internacionales”.

Asimismo, “amplía los derechos de tráfico para los operadores de ambos países respecto de servicios exclusivos de carga con derechos de séptima libertad”.

Esto permitirá levantar barreras que “se habían mantenido por años en la relación bilateral y que impedían el aprovechamiento de servicios por parte de las aerolíneas”.

El ministro de la cartera, Louis de Grange, destacó el avance: “La firma de este memorándum es un paso muy importante para avanzar en el fortalecimiento de la relación aerocomercial entre Chile y Bolivia”.

Agregó que se permitirá generar nuevas rutas aéreas con más ofertas y mejores condiciones para los viajeros y, además, “será un impulso para la economía nacional, por el intercambio turístico y las nuevas oportunidades para el transporte de carga, lo que es una de las prioridades del Gobierno del presidente José Antonio Kast”.

En la instancia, delegaciones de ambos países avanzaron en un nuevo texto para actualizar el Acuerdo de Servicios Aéreos entre Chile y Bolivia, que se firmó por primera vez en 1993, para “establecer un marco jurídico sólido y duradero para las operaciones aéreas entre ambos territorios”.

Dicha iniciativa está enmarcada en la “aproximación diplomática y comercial impulsada por los gobiernos de ambos países, en la que Bolivia ha manifestado su interés por sumarse a la política de cielos abiertos que Chile ha impulsado con otros países de la región y del mundo”, señaló el Ministerio de Transportes.