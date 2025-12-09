Chile acepta la entrada de cerdo español desde las zonas libres de peste porcina africana

El país reconoció la regionalización establecida por la Unión Europea, pudiéndose exportar productos de origen porcino, pero desde las zonas libres de la enfermedad.

(EFE) – Chile aceptó la entrada de productos españoles que procedan desde las zonas libres de peste porcina africana (PPA), lo que supone permitir la regionalización que habían rechazado en un primer momento las autoridades nacionales.

La última nota informativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España publicada este martes informa que Chile reconoció la regionalización establecida por la UE, pudiéndose exportar productos de origen porcino desde las zonas libres que hayan sido producidos a partir del pasado 4 de diciembre.

España notificó a finales de noviembre dos casos de peste porcina africana en Barcelona (noreste), los primeros en el país desde hace 31 años, que ya suman 13 positivos en jabalíes salvajes, por lo que las autoridades han centrado sus esfuerzos en contener el brote.

Pueden exportarse también a Chile productos de origen porcino que hayan sido producidos antes del 28 de octubre.

En cambio, el país suspende la importación de carne fresca y otros productos cárnicos si fueron producidos entre el 28 de octubre y el 3 de diciembre y no hayan sido sometidos a un tratamiento de mitigación de riesgo de la PPA.

Chile compra a España productos del cerdo por unos 20 millones de euros anuales, según los datos consultados por EFE de Comercio Exterior.

A pesar de que el sector porcino español ha salvado por ahora el mayor flujo de exportaciones, este nuevo brote ha reactivado la preocupación ante el riesgo que supone la enfermedad, que no afecta a las personas pero sí tiene un pronóstico muy negativo para los animales infectados.