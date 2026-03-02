Chevesich aborda episodios de corrupción en su arribo a la presidencia de la Suprema: “Nos avergüenza, nos genera conmoción y dolor”

La presidenta de la Corte Suprema recalcó que como medidas preventivas se reformó el Código de Ética Judicial, entre otras medidas para mejorar los controles internos.

La ministra y nueva presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, se refirió a la situación en el Poder Judicial durante el inicio del año judicial 2026.

En la instancia, donde también se realizó la cuenta anual de la institución, Chevesich se refirió a los casos de corrupción que han afectado -particularmente- a la Corte Suprema en el último tiempo.

El máximo tribunal ha sufrido una serie de remociones de sus integrantes en los últimos años, tanto administrativas como políticas, y además se han derivado causas penales relacionadas con estos hechos.

Durante su discurso, la ministra planteó que “hemos atravesado una crisis, eso es indudable. Los acontecimientos ampliamente conocidos son de una gravedad sin precedentes“.

“Nos avergüenza, nos genera conmoción y dolor, lo que resiente en forma especial el ánimo de miles de funcionarios que día a día, con esmero y entrega, son el rostro directo del Poder Judicial frente a una sociedad cuya confianza ha sido defraudada. Comprendemos y empatizamos absolutamente con esos sentimientos”, añadió.

Del mismo modo, señaló que “así como nadie puede dudar de la enorme gravedad de los hechos conocidos, cuyo impacto aún se encuentra en desarrollo, tampoco se puede desconocer que han operado los mecanismos institucionales para ponerles fin y excluir de la función jurisdiccional a quienes han traicionado los principios básicos de la probidad. Por nuestra parte, tanto en el ámbito disciplinario como ético se pusieron en ejecución los procesos que han contribuido al esclarecimiento de estas situaciones, culminando con la desvinculación de algunos integrantes de la judicatura”.

“Hemos impulsado diversas medidas para prevenir hechos de esta naturaleza. Una de ellas fue la aprobación del nuevo Código de Ética Judicial, que es claro en relevar la probidad como la conducta intachable, el desempeño honesto y leal de la función, y que la opción por la judicatura es por el servicio público, lo que exige de nosotros, juezas y jueces, subordinar nuestros intereses particulares al bien común. Quien no comprenda esto o no esté dispuesto a asimilarlo debe saber que no tiene, ni puede llegar a tener, un espacio en la judicatura”, acotó la magistrada.

A su vez, la presidenta del máximo tribunal reflexionó que “la oportunidad constituye un bien fundamental. No sólo porque una justicia lenta deteriora las expectativas de la sociedad y mina la confianza institucional; sino también porque afecta un derecho en el que existe un consenso indiscutido por su respeto y promoción: el acceso a la justicia”.

“Hemos puesto en práctica, a partir de febrero, un plan de trabajo que contempla el levantamiento de información de tiempos de tramitación, con un diagnóstico detallado y desglosado por jurisdicciones y competencias de todo el territorio nacional promover la escucha activa con quienes laboran en los tribunales; levantar las buenas prácticas y gestiones positivas adoptadas por quienes han asumido un liderazgo en los órganos jurisdiccionales; generar la capacitación necesaria; y, finalmente, solicitar a cada unidad que presente un programa de acciones concretas, que será monitoreado bimensualmente desde esta presidencia, con la participación de los ministros visitadores de las respectivas cortes de apelaciones del país”, remató Chevesich.