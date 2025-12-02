“Papi, hay una tía en el patio con puro oro”: Filtran chats que revelan cómo una escolar guiaba a su padre para cometer asaltos

La adolescente seleccionaba víctimas, coordinaba ventas y hasta intentó reclutar a compañeros de curso. Su padre recibió 18 años de cárcel y ella quedó con libertad vigilada.

Un caso estremecedor salió a la luz tras la filtración de conversaciones de WhatsApp que revelan cómo una adolescente instruía a su padre para cometer violentos asaltos en el sector oriente de la Región Metropolitana.

Ambos integraban una banda delictual responsable de más de 15 robos caracterizados por extrema violencia.

El adulto, identificado como Luis San Martín, fue condenado a 18 años de cárcel por diversos delitos, mientras que su hija menor de edad, Krishna San Martín, quedó bajo libertad vigilada.

La planificación de los asaltos

De acuerdo con un reportaje emitido por T13, la adolescente jugaba un rol clave: elegía a las víctimas, coordinaba ventas y definía los momentos para actuar. Incluso llegó a proponer un ataque contra una profesora de su colegio, lo que quedó expuesto en un chat filtrado.

“Oiga papi, aquí hay una tía del patio que anda con puro oro… está pa’ asaltarla. Tiene sus buenos aros de oro”, escribió Krishna. También indicó que la mujer solía salir “como a las 6, al horario de los profesores”.

Los delitos de Luis San Martín se caracterizaron por su brusquedad. En abril de 2023 ingresó a un edificio del barrio Bustamante, donde golpeó, maniató y retuvo por horas a una víctima diagnosticada con COVID. Tras revisar el departamento, sustrajo las llaves de su automóvil.

El subcomisario Rodrigo Silva, de la Brigada de Robos de la PDI, explicó que la menor incluso convenció a compañeros de curso para participar en los asaltos. Uno de ellos tenía antecedentes y había salido recientemente de cumplir condena.

Los chats también mostraron cómo el padre alentaba a los jóvenes. “Y suerte, róbate la película si a vo te gusta robar”, escribió en una de las conversaciones.

Tras ser detenido, Luis San Martín fue sentenciado por robo con violencia, robo con intimidación en grado tentado y robo con violencia con retención. Krishna, en tanto, cumple libertad vigilada.

Mira el reportaje del medio citado aquí.