El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, criticó la gestión que ha tenido la administración del presidente Gabriel Boric y afirmó que el Gobierno está compuesto por “estudiantes en práctica que hasta ahora han reprobado”.

En medio de la celebración por el trigésimo quinto aniversario de la colectividad que se realizó en La Florida, a la cual también asistió el ex presidente Sebastián Piñera, Chahuán dijo que el partido “representa el sentido común de los chilenos”, ante lo cual “va a empujar una agenda de esperanza, una agenda propia” frente al desempeño que ha tenido el Ejecutivo.

El parlamentario sostuvo que la administración de Boric ha estado “ausente”. “Un gobierno de estudiantes en práctica que ha reprobado hasta ahora en estos casi 50 días en seguridad pública, con un Ministerio de Seguridad Pública que se entera por los medios de los saqueos, que no interpone las querellas respectivas, un Ministerio de Transportes que se desdice al día siguiente de desahuciar el tren rápido Santiago-Valparaíso sin tener los antecedentes técnicos, que tiene letra muy chica para congelar las tarifas del transporte público, un ministro de Obras Públicas que tiene también un problema, una ministra de Desarrollo Social que informa respecto de beneficios que ya dejaron de estar vigentes y yo podría seguir la lista innumerable”, agregó.

“Somos mayoría en el Senado y las mayorías si no se ejercen no sirven para nada. Por tanto, el emplazamiento a los partidos de nuestra coalición, al senador Coloma -presidente de la Comisión de Hacienda- es a que ponga en tabla la reforma previsional”, continuó.

Chahuán aseguró que “como presidente de la Comisión de Salud pondré en tabla la reforma a la salud y, por primera vez que tenemos mayoría en comisiones emblemáticas, vamos a demostrarle a los chilenos que vamos a mejorar las condiciones de vida de todos y cada uno”.

Lee también: Interior confirmó querella por ataque incendiario en Los Álamos y citó a las policías a una reunión este viernes

“Le pido al Gobierno que recapacite”

Luego, el senador continuó criticando la labor del Ejecutivo, manifestando su anhelo en que “este gobierno, un gobierno ausente en la zona sur, un gobierno que no entiende que tiene que hacerse responsable de los incendios en Biobío, de los asesinatos selectivos en La Araucanía, que tiene que hacerse responsable en los temas de seguridad pública; yo le pido al Gobierno que recapacite, que más que visiones puramente ideológicas, acá se requiere responderle a los chilenos con responsabilidad para la cual fueron elegidos”.

“Yo esperaba que el presidente Boric fuera el Gabriel González Videla de la región de Coquimbo y de La Serena, y las zonas extremas siguen esperando. El plan de zonas extremas que presentó el Gobierno la semana recién pasada es retroceder antes de 2014”, añadió.

“Entonces, quiero decir que, si alguien conoce de zonas extremas, me habría gustado que hubiese puesto alma, corazón para llegar con la gestión de gobierno a cada uno de los sectores del país; y yo hasta ahora al presidente Boric de verdad no lo he visto”, agregó.

Finalmente, Chahuán reiteró su anhelo de que “este gobierno de estudiantes en práctica prontamente apruebe la práctica, porque si le va bien al Gobierno, le va bien a los chilenos, pero hasta ahora -casi 50 días- yo diría que va con nota más que roja”.