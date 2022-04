La tarde de este jueves el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, realizó un punto de prensa en el que se refirió al ataque incendiario ocurrido en Los Álamos que dejó más de 30 vehículos consumidos por el fuego.

En la instancia, la autoridad confirmó que el Gobierno decidió querellarse por los hechos ocurridos durante la madrugada en la Región del Biobío.

“Por instrucción de la ministra del Interior, se va a presentar una querella criminal por el delito de ataque incendiario y esperamos que la justicia pueda identificar a los responsables y sancionarlos por hechos tan graves”, expresó el subsecretario.

Asimismo, Monsalve reiteró el rechazo por parte del Gobierno a los hechos de violencia. “Éste no es el camino en democracia, no lo compartimos, no lo aceptamos, lo rechazamos y por lo tanto, lo vamos a perseguir desde el punto de vista penal”, señaló.

Reunión con las policías este viernes

En esa línea, el subsecretario del Interior anunció que la ministra de la cartera, Izkia Siches, citó a las autoridades de las policías a una reunión en el Palacio de La Moneda.

“La ministra del Interior ha pedido mañana concurrir a La Moneda al general director de Carabineros, al general director de la Policía de Investigaciones (PDI), para fortalecer las medidas de seguridad“, aseguró.