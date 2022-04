La Universidad San Sebastián confirmó este miércoles que el ex ministro de Interior de la administración del presidente Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, fue nombrado como decano de la facultad de Derecho y de Gobierno de aquella casa de estudios.

Según consignó La voz de los que sobran, durante esta mañana se difundió un comunicado firmado por el prorrector de la universidad, Javier Valenzuela Acevedo, y el vicerrector académico Mario Alarcón Bravo, el cual sostiene que Chadwick asumió en el cargo desde el pasado viernes 1 de abril.

El documento repasa su carrera como parlamentario y ministro de Estado, y destaca su trayectoria dentro de la misma casa de estudios, donde ha estado vinculado desde 2017 a la facultad de Derecho y al Centro de Derecho Público y Sociedad (PublicUSS), donde se desempeñó como director.

En diciembre de 2019, el Senado aprobó la acusación constitucional contra Andrés Chadwick, siendo removido de su cargo e inhabilitado para ejercer cargos públicos por los próximos cinco años.

Ahí, se acusó al ex ministro de no adoptar las medidas necesarias para detener las violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el estallido social hasta que fue removido de su cargo.

En esa instancia reiteró su inocencia frente a los cargos formulados por la Cámara Alta y lo calificó como “injusto, indebido y politizado”.“Jamás, deliberadamente o no deliberadamente, he adoptado alguna medida, o he omitido una medida, con el propósito que se pueda abusar de los derechos humanos de ninguna persona“, aseguró.