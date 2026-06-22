CFA descarta “inconsistencia” en proyección de deuda pública de Gobierno de Boric denunciada por Quiroz

En su último informe semestral, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) abordó las presuntas inconsistencias detectadas en la proyección de la deuda pública del Informe de Finanzas Públicas (IFP) del Gobierno de Gabriel Boric y aseguró que no existe una “inconsistencia aritmética en las proyecciones publicadas“.

Fue el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien señaló un “error” en el cálculo de las proyecciones de deuda de la administración anterior durante mayo. En ese entonces, advirtió que faltaban alrededor de US$ 10.000 millones, lo que desencadenó una acusación constitucional contra el exministro de Economía, Nicolás Grau.

A raíz de esto, el CFA realizó una comparación entre la proyección de la deuda bruta del Gobierno vigente y el anterior, en la que concluyó que “el análisis efectuado por el CFA no identifica una inconsistencia aritmética en las proyecciones publicadas en el IFP4T25: los cuadros de fuentes y usos de financiamiento de los IFP son internamente consistentes y la diferencia entre el mayor déficit acumulado y la mayor variación de deuda bruta se explica por partidas identificables“.

No obstante, señalaron que la proyección del Gobierno de Boric “habría incorporado supuestos de ajuste o gestión financiera no explicitados, y que en la práctica correspondería a una siguiente administración aplicar”.

Añadieron que “la falta de explicitación de dichos supuestos dificulta la evaluación posterior de las proyecciones, especialmente cuando son de gran magnitud y/o podrían incidir en el cumplimiento del límite de endeudamiento”.

Asimismo, se recordó el informe que el organismo fiscalizador le solicitó a la Dirección de Presupuestos (Dipres), titulado “Metodología y supuestos utilizados para la reestimación de la trayectoria de la deuda bruta proyectada en el IFP4T25”, el cual obtuvo resultados en la misma línea.

“Las validaciones realizadas muestran que la trayectoria fiscal utilizada reproduce exactamente el escenario del IFP4T25, que el deterioro fiscal se transmite efectivamente a las necesidades de financiamiento, que la acumulación de deuda respeta las identidades financieras relevantes y que los resultados obtenidos no dependen de supuestos macroeconómicos alternativos ni de una única especificación metodológica”, explicó el documento.