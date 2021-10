Una investigación de CNN Chile y CHV Noticias reveló que el candidato presidencial de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, recibió aportes irregulares de empresas pesqueras durante su postulación para diputado en 2009.

Tras la emisión del reportaje, el abanderado oficialista publicó un comunicado donde rechazó “categóricamente” la información. “Nunca tuve conocimiento de ninguno de los hechos denunciados y jamás solicité ningún aporte”, sostuvo.

Este miércoles, el diputado de Renovación Nacional (RN) Andrés Celis comentó que “no he escuchado de parte de él algún tipo de respuesta que me deje satisfecho, pero lo voy a exigir”. Por mientras, presume “la buena fe y la inocencia” ante la espera de una respuesta más aclaratoria por parte del candidato.

“Me cuesta creerlo, pero quiero presumir la buena fe y la inocencia y espero una respuesta que sea más aclaratoria porque los documentos presentados son tan fundados que es difícil de poder creer que él no haya sabido. Así que espero que sea más claro respecto de esto”, agregó.

Bajo la misma línea, expresó que “cuando uno señala las malas prácticas de la política y aparece esto, como parte de la política del 2009 en una campaña a diputado, a uno lo descoloca, a uno también le duele porque no ve una coherencia en la conducta del candidato y por lo mismo espero y exijo, respetuosamente, que pueda dar una respuesta, pero que sea precisa y clara, y no tan solo que lo desconocía, porque cuesta creer que, de su mejor amigo, no haya sabido cómo se financiaba finalmente su campaña”.

Finalmente, el parlamentario sostuvo que ante estas situaciones “hay que reconocer los errores y cuando uno se equivoca, pedir las disculpas respectivas”. Sin embargo, advirtió que dentro de su conglomerado percibe ánimos de “decepción”.

“Lamentablemente, yo percibo y veo decepción y cada día, diputados y diputadas que se están restando ya sea, de hacer la campaña más bien solo o sola, o bien sumándose al otro candidato que es José Antonio Kast“, zanjó.