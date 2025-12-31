País cathy barriga

Cathy Barriga afirma haber rechazado acuerdo de la Fiscalía y declara su inocencia en caso de corrupción

Por CNN Chile

31.12.2025 / 13:48

La exalcaldesa de Maipú, quien enfrenta una acusación que le podría costar más de 23 años de cárcel, reveló que el Ministerio Público le propuso una salida alternativa al juicio oral.

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, rompió su silencio para revelar que la Fiscalía Oriente le propuso un acuerdo para evitar un juicio oral, el cual ella rechazó.

A través de Instagram, la imputada, investigada por delitos de fraude al fisco y malversación, afirmó: “Soy completamente inocente” y sostuvo que la única forma de demostrarlo es mediante un juicio. Barriga aseguró que ha sido respetuosa del proceso y que “la fiscalía me propuso llegar a un acuerdo para no ir a juicio”, oferta que declinó.

Acusación formal y futuros pasos

La Fiscalía Oriente ya presentó la acusación formal contra Barriga por fraude al fisco, falsificación de instrumento público y otros delitos, solicitando la apertura de un juicio oral donde la exedil arriesga más de 23 años de prisión.

Según reportó Radio Bío Bío, su defensa, liderada por el abogado Cristóbal Bonacic, anunció que pedirá la reapertura de la investigación, argumentando que el Ministerio Público se negó a realizar diligencias clave. El caso, que sigue su curso legal, marca un nuevo capítulo en el alto perfil de la exautoridad.

