En la última semana, se abrió una nueva polémica en el oficialismo luego de que se revelara que una fundación vinculada a Daniel Andrade, pareja de la diputada Revolución Democrática (RD) y vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Catalina Pérez, firmó tres convenios con el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para el trabajo en campamentos de Antofagasta.

La controversia

El Diario de Antofagasta dio a conocer el pasado viernes 16 de junio que la fundación sin fines de lucro Democracia Viva tres convenios por un total de $426 millones con la secretaría de Estado, cuyo representante legal sería Andrade. La firma fue visada por la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo, la cual era encabezada por Carlos Contreras (RD), quien también fue jefe de gabinete de Pérez en 2020.

En la misma jornada, Contreras puso su cargo a disposición y el sábado 17 de junio el ministro de la cartera, Carlos Montes, le aceptó la renuncia. “Lamento mucho no haber dimensionado la maliciosa malinterpretación y manipulación que se haría de un convenio con una organización sin fines de lucro, con que no tengo conflicto de interés alguno. Presenté mi renuncia para que esto no se siga utilizando políticamente contra el Gobierno”, expresó la ahora antigua autoridad.

“Mi actuar fue excesivamente técnico y no ponderé el mal uso político que algunos podrían darle”, agregó.

Montes también instruyó que una delegación investigue el caso en la región. Los resultados de esta investigación podrían entregarse durante esta semana, indicó este martes el ministro.

En tanto, la diputada Catalina Pérez ofició a la Contraloría General de la República (CGR) para que se pronuncie respecto a la legalidad de los convenios. “Para despejar cualquier duda que algunos inescrupulosos han buscado instalar sobre convenios suscritos en mi región, en los que no tengo ninguna participación o injerencia. No voy a tolerar que, sin prueba alguna, se busque enlodar mi trabajo poniendo un manto de duda sobre mi gestión”, argumentó.

Además, este martes anunció la suspensión de su participación en la mesa directiva de la Cámara. “No vamos a dar lugar al aprovechamiento político de ninguna fuerza. Seguiremos trabajando firmemente para que este Congreso esté a la altura de lo que ciudadanía demanda”, indicó.

Por su parte, parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) anunciaron que llevarán los antecedentes del caso a la Fiscalía.

En paralelo, RD presentó una medida cautelar al Tribunal Supremo (TS) del partido para que Contreras y Andrade reporten antecedentes del caso.

¿Quién es Daniel Andrade?

Daniel Andrade es ingeniero civil mecánico, estudió en Universidad de Chile entre 2010 y 2019, según su perfil de LinkedIn. También, desde marzo pasado es estudiante del Magíster de Seguridad, Defensa y Relaciones Internacionales de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos.

Además, cuenta con un diplomado en estrategias políticas para las políticas públicas de la Universidad de Chile.

Es militante de Revolución Democrática (RD) y pareja de Catalina Pérez, diputada de la misma colectividad que representa a las comunas de Sierra Gorda, San Pedro Atacama, Antofagasta, Taltal, Calama, Tocopilla, María Elena, Ollagüe, Mejillones.

Andrade también estuvo en la directiva nacional de RD entre marzo de 2019 y junio de 2021. Ahí ejerció como encargado de proyectos de liderazgos de espacios de participación política de militancia basal en activismo social. Esto fue en el mismo periodo en que Pérez fue presidenta de la colectividad oficialista.

Entre noviembre de 2016 y noviembre de 2017, Daniel Andrade fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), bajo el amparo de Unión Nacional Estudiantil (UNE). Esta lista la integró el Movimiento Autonomista (MA) -colectividad liderado por Gabriel Boric-, el Frente de Estudiantes Libertarios (FEL), y otras entidades de izquierda.

Uno de los momentos que marcó su candidatura universitaria fue cuando en noviembre de 2015, emplazó en CNN Chile en duros términos a la entonces presidenta Michelle Bachelet: “Quisiera darle un mensaje a la presidenta Bachelet: ¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando que con sus mentiras nos siga mintiendo con que va a haber un derecho a la educación? ¿Hasta cuándo chucha vamos a seguir esperando que siga matando compañeros y también que siga maltratando?”.

“Nosotros somos los estudiantes, somos esos estudiantes que tenemos esta juventud. Esta juventud que ahora estamos en la universidad transformándola, que nos estamos por el movimiento estudiantil, pero en un futuro vamos a construir un nuevo Chile. Un Chile más digno, un Chile mejor para todas y todos los chilenos”, agregó.

Según el medio citado, Daniel Andrade es representan legal de Democracia Viva.

En tanto, en su perfil de LinkedIn indica que fue director ejecutivo de la fundación entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022. Ahí su función estuvo encabezada en proyectos de participación ciudadana, comunicaciones y contenido de temáticas medioambientales.

Desde la fundación, indicaron que Andrade presentó su renuncia al cargo de director ejecutivo en octubre de 2022, “y comenzó su desvinculación legal con la fundación. El procedimiento de formalización de este acto se encuentra aún en proceso”.

“Con todo, es importante recalcar que Daniel Andrade no ha recibido ningún tipo de remuneración procedente de los convenios, ni de la fundación”, añadieron.

Daniel Andrade también ejerció como analista de estudios y política del Ministerio Obras Públicas (MOP) entre agosto y septiembre de 2022, y asesor en el seguimiento de división de evaluación de proyectos y empresas estratégicas de la defensa, y legislativo, generación de informes y articulación política en el Ministerio de Defensa Nacional, desde octubre de 2022 hasta este lunes, cuando se hizo efectiva su renuncia.