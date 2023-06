Este martes, la diputada Catalina Pérez (RD) suspendió su participación como vicepresidenta de la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados.

La decisión llega tras la polémica que causó un convenio firmado por el ahora exseremi del Minvu por Antofagasta con la Fundación Democracia Viva, vinculada con la pareja de la diputada, Daniel Andrade.

¿Qué dijo Catalina Pérez?

“No vamos a dar lugar al aprovechamiento político de ninguna fuerza. Seguiremos trabajando firmemente para que este Congreso esté a la altura de lo que ciudadanía demanda”, sostuvo la diputada.

Pérez señaló que se le ha buscado “acusar injustamente y relacionar una responsabilidad que no tengo por actos de terceros y no voy a permitir que el daño que se me ha infligido se le inflija también al oficialismo”.

“Tenemos un proyecto político que cuidar, un Congreso que cuidar para que esté a la altura de las demandas que Chile requiere. Necesitamos que el Congreso no se pierda en este tipo de discusiones”, agregó.

“Vamos a seguir trabajando firmemente porque este Congreso esté a la altura de lo que la ciudadanía demanda. Si para eso es necesario que suspenda mi participación en la mesa de la Cámara, no tengo ningún problema en hacerlo”, cerró.

🔴 AHORA | Diputada Catalina Pérez suspende su participación en la mesa de la Cámara: "No vamos a dar lugar al aprovechamiento político de ninguna fuerza". 📡 Señal en vivo: https://t.co/Esutw9tjY5 #NoticiasExpressCNN pic.twitter.com/4pnnCXlziy — CNN Chile (@CNNChile) June 20, 2023

NOTICIA EN DESARROLLO…