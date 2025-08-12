Cataldo y profesor atacado en INBA: Descarta apoyar proyecto que quita gratuidad a alumnos que participen en actos violentos

El ministro de Educación condenó el hecho e hizo un llamado a que el sistema "reinserte y eduque" a los jóvenes que participen en hechos de violencia.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió a la grave situación ocurrida ayer lunes en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), lugar en el que un profesor que se desempeña en el Programa de Integración Escolar (PIE) fue rociado con bencina.

Al respecto, Cataldo señaló: “nuestro absoluto rechazo a lo ocurrido el día de ayer. Como tú lo dices, no es primera vez que ocurre, ya había sucedido anteriormente en el INBA y algunos años atrás, también fue rociado con bencina que era el vicerector de convivencia en ese tiempo en el INBA. Lamentablemente son prácticas que vemos ocurrir y que claramente no podemos tolerar“.

“Naturalmente como gobierno, y particularmente el Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad están encima de este tema, se va a determinar la presentación de acciones legales también en virtud de lo que el propio sostenedor ha señalado y es que también van a presentar querellas. De hecho, el día de ayer se presentó, pero por otro caso. Estamos a la espera de confirmar si efectivamente se presentaron las querellas o no para poder llegar hasta las últimas consecuencias con esto. Porque no es un juego, de verdad que no es un juego y quiero hacer un llamado a todos los jóvenes a actuar con responsabilidad frente a esto. Primero a no interrumpir sus clases, pero en segundo lugar y lo más importante a resguardar y respetar la vida“, añadió.

Consultado sobre si hay coordinaciones fuera de los establecimientos en estos hechos de violencia, el ministro acotó que “cuando hay ese tipo de acciones coordinadas, naturalmente puede existir un vínculo entre los distintos estudiantes de las instituciones, o sea, eso no es ni la primera vez y probablemente tampoco va a ser la última que suceda. Otra cosa es llegar a la conclusión de que hay organizaciones externas que inciden al interior de los establecimientos”.

Del mismo modo, se le preguntó por el proyecto de la UDI que prohibe acceder a la gratuidad a alumnos que participen en actos violentos.

Sobre este punto, Cataldo sostuvo que “naturalmente no la apoyamos. Yo creo que lo que debe hacer el sistema es acoger, reinsertar, educar, superar este tipo de situaciones que ponen al margen de la sociedad, al final del día, a esos jóvenes. Inhibir y prohibir, finalmente, acceder a un futuro mejor, a la posibilidad de estudiar, de obtener una carrera, de volver a enfocar su energía en cuestiones positivas, es algo que no es positivo. No contribuye -finalmente- a romper un círculo de violencia, de odio“.