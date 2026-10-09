Caso Rapa Nui suma dos nuevos funcionarios de la Armada detenidos por denuncia de violación grupal

Otros dos funcionarios de la Armada fueron detenidos en el marco de la investigación por una presunta violación grupal denunciada por una joven de 23 años en Rapa Nui.

De acuerdo con antecedentes confirmados a Radio Bío Bío, las detenciones se concretaron durante la noche del jueves, luego de que la Fiscalía mantuviera abiertas distintas diligencias para determinar la eventual participación de más personas.

El caso ya mantiene a otros dos exfuncionarios de la Armada formalizados como imputados por el delito de violación. Ambos quedaron en prisión preventiva y posteriormente fueron desvinculados de la institución.

La denuncia apunta a hechos ocurridos durante una celebración en dependencias navales de Rapa Nui. Según expuso previamente la Fiscalía, la víctima habría estado privada de la capacidad de oponerse al momento de los hechos.

El Ministerio Público había señalado que la joven denunció la participación de más personas, por lo que las diligencias continuaron para corroborar o descartar esas responsabilidades.

Hasta ahora, no se han informado públicamente los antecedentes específicos que motivaron estas dos nuevas detenciones ni cuándo se realizará su eventual formalización.