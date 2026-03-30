Caso Muñeca Bielorrusa: Tribunal mantiene prisión preventiva de Eduardo Lagos tras extensa declaración

El tribunal concluyó que no existen nuevos antecedentes que justifiquen una modificación de la cautelar.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió mantener en prisión preventiva a Eduardo Lagos, tras rechazar la solicitud de su defensa para sustituir la medida cautelar por un arresto domiciliario parcial.

La decisión se adoptó luego de una extensa audiencia en la que el imputado declaró por más de doce horas en el marco de la investigación del Caso Muñeca Bielorrusa, luego de que el tribunal decidiera que no existen nuevos antecedentes que justifiquen una modificación de la cautelar.

El magistrado Mario Cayul sostuvo que los elementos de la causa se mantienen sin variaciones y que persisten los riesgos procesales, incluyendo peligro para la seguridad de la sociedad y riesgo de fuga.

Además, advirtió que aún quedan diligencias pendientes que podrían incidir en el desarrollo de la investigación.

Uno de los aspectos clave de la audiencia fue la declaración del propio Lagos.

Según el tribunal, si bien entregó antecedentes sobre sus vínculos comerciales con Gonzalo Migueles, negó los delitos que se le imputan, por lo que su testimonio no constituye, por ahora, una colaboración efectiva para el esclarecimiento de los hechos.

Defensa podría recurrir a instancias superiores

Tras la resolución, su abogado defensor, Marcelo Abujiar, indicó que evaluarán recurrir a instancias superiores, mientras continúan solicitando diligencias al Ministerio Público que, a su juicio, podrían reforzar la tesis de su representado y permitir una futura revisión de la medida cautelar.

La defensa de Lagos cuenta con un plazo de cinco días para apelar la resolución, mientras la investigación continúa avanzando.