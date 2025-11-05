Caso Muñeca Bielorrusa: Fiscalía prepara querella de capítulos y formalización contra Ángela Vivanco

La acción judicial se produce tras meses de diligencias reservadas, allanamientos e incautaciones de material electrónico y documentación.

La exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco vuelve a estar en el centro de la controversia.

Este miércoles se reveló que la Fiscalía Regional de Los Lagos investiga la eventual participación de la exmagistrada en una compleja red de cohecho, sobornos, lavado de activos y tráfico de influencias, vinculada al denominado Caso Muñeca Bielorrusa, la disputa judicial entre el consorcio bielorruso y Codelco.

Nuevas detenciones y allanamientos

En el marco de las diligencias lideradas por la fiscal Carmen Gloria Wittwer, ayer se concretaron órdenes de detención contra la pareja de Vivanco, Gonzalo Migueles, y los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, ambos cercanos a la exmagistrada y representantes legales de Belaz Movitec en el litigio contra la minera estatal.

Durante los procedimientos, la Fiscalía incautó computadores, teléfonos móviles y documentación de los imputados.

Según fuentes del caso, Wittwer prepara ahora la querella de capítulos para solicitar medidas cautelares y formalizar cargos directamente contra Vivanco, a quien se le atribuirían cohecho, soborno y delitos de leyes especiales, recogió La Tercera.

La supuesta red de pagos ilícitos

De acuerdo con información publicada por Reportea, la investigación apunta a que Vivanco habría recibido $45 millones a través de una red de intermediarios tras favorecer al consorcio Belaz Movitec en un fallo de la Tercera Sala de la Suprema, de la cual formaba parte.

El esquema —según el Ministerio Público— se habría articulado tras el pago de una indemnización ordenada por la Corte Suprema a favor del consorcio.

Codelco habría transferido más de $1.000 millones a la cuenta del abogado Eduardo Lagos, quien habría distribuido los fondos entre honorarios, pagos a terceros y la presunta coima.

Ese dinero, sostienen los fiscales, habría sido entregado finalmente a Migueles, quien lo habría distribuido entre dos conservadores de Bienes Raíces, Yamil Najle (Chillán) y Sergio Yáber (Puente Alto). Ambos fueron allanados la semana pasada y son investigados por presuntamente retornar el dinero lavado a manos de Vivanco.

Migueles, sin embargo, niega cualquier irregularidad y sostiene que los pagos corresponden a asesorías profesionales prestadas durante años.

Ampliación de la detención y próximos pasos

El caso, que se mantenía bajo reserva por más de cinco meses, entró en una fase clave esta semana. Durante la audiencia de control de detención realizada este miércoles, las defensas solicitaron más tiempo para revisar los 14 tomos de antecedentes acumulados. El Séptimo Juzgado de Garantía accedió a ampliar la detención de los imputados y fijó la formalización para el viernes 7 de noviembre a las 9:00 horas.

Mientras tanto, los tres detenidos permanecerán en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.