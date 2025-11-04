Caso Muñeca Bielorrusa: Ordenan detener a pareja de exmagistrada Ángela Vivanco y abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos

El tribunal fundamentó la medida en la gravedad de los delitos —que incluyen cohecho, soborno y lavado de activos— y en el riesgo de fuga de los imputados, acusados de participar en operaciones que habrían movido miles de millones de pesos.

El caso conocido como la “trama bielorrusa” sumó este martes un nuevo capítulo judicial.

El Ministerio Público obtuvo autorización del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para detener a tres personas vinculadas a la investigación que involucra a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Entre los imputados se encuentra su pareja, Gonzalo Migueles, junto a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.

La decisión consideró la gravedad de los delitos, que incluirían montos ilícitamente obtenidos por miles de millones de pesos, además del alto rango de las penas que arriesgan los involucrados.

Según la resolución del tribunal, la solicitud de la Fiscalía Regional de Los Lagos se basó en “antecedentes suficientes que justifican la existencia de los ilícitos investigados” y en presunciones fundadas de participación de los tres detenidos como autores, consignó Radio Biobío.

Por peligro de fuga

Las órdenes de captura fueron sustentadas, además, en el “evidente peligro de fuga” que el tribunal estimó en su resolución.

Los cargos que pesan sobre los imputados incluyen tráfico de influencias, cohecho, soborno y lavado de activos.

De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, Migueles y Lagos se entregaron voluntariamente durante la tarde ante Carabineros, mientras que Vargas —exabogado de la empresa bielorrusa Belaz Movitec— permanece prófugo.

Incautaciones y allanamientos

Durante las últimas semanas, equipos del OS7 de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía Regional de Los Lagos, realizaron allanamientos simultáneos en los Conservadores de Bienes Raíces de Chillán y Puente Alto, donde se recuperó documentación catalogada como “primordial” para esclarecer los vínculos financieros del entorno de Vivanco.

Estas diligencias se suman a la indagatoria que vincula al abogado Mario Vargas, exrepresentante de la firma bielorrusa Belaz Movitec, en un millonario litigio contra Codelco que terminó con la estatal obligada a desembolsar $17 mil millones.

Según Fiscalía, ese fallo habría sido favorecido por influencias ejercidas desde el entorno de Vivanco.