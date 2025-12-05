País Caso Muñeca Bielorrusa

Caso Muñeca Bielorrusa: Corte Suprema suspende a ministro Diego Simpértigue por dos meses

Por CNN Chile

05.12.2025 / 17:28

La medida se produce en el marco de un sumario disciplinario abierto en su contra por el Tribunal Pleno el pasado 14 de noviembre.

La Corte Suprema comunicó este viernes que el ministro Diego Simpértigue será suspendido por un período de dos meses, a partir del próximo martes 9 de diciembre.

El proceso se relaciona con una de las aristas del Caso Muñeca Bielorrusa, y la suspensión llega luego de que Simpértigue prestara declaración ante el fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Pizarro, el jueves pasado, mientras se encontraba de vacaciones.

Desde la Suprema precisaron que la resolución se dictó cumpliendo el plazo máximo permitido en este tipo de procedimientos.

La suspensión empezará a regir desde el próximo martes 9 de diciembre.

