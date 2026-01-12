Caso Gatica: Realizaron última audiencia antes del veredicto contra Claudio Crespo

Desde la defensa de Crespo acusaron que la Fiscalía "se equivocó de blanco y de imputado".

Este lunes se llevó a cabo la última audiencia antes de la lectura del veredicto contra el exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, acusado de disparar los perdigones que dejaron ciego a Gustavo Gatica en 2019.

El veredicto se dará a conocer este martes por parte del 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. En la instancia solo se conocerá si es culpable o absuelto y, en caso de ser considerado culpable, la pena se dará a conocer más adelante.

Crespo es acusado de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves o gravísimas, por los que el Ministerio Público solicitó una pena efectiva de 12 años.

En la instancia, el acusado tuvo la última oportunidad para entregar sus reflexiones, aunque estas no son consideradas por el tribunal para lo que se decidirá.

Así, el excarabinero criticó al Ministerio Público y a la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, apuntando a una persecución política en su contra, considerando que hubo otros cuatro casos en los que fue sobreseído y otro caso donde fue absuelto.

Entre sus descargos, expresó: “Han tratado de condenarme de cualquier forma y hasta ahora no lo han logrado. Conmigo ha sido una persecución parcial, no imparcial, no objetiva por parte de la Fiscalía, sino que ha sido una persecución más bien política”.

También apuntó contra la fiscal Chong: “Nunca he visto un caso que tenga tres fiscales dedicados a la persecución de este caso. Es de público conocimiento que la fiscal Chong apoyó las manifestaciones que se realizaron en el estallido social”.

El abogado defensor de Crespo, Pedro Orthusteguy, comentó que esperan su absolución y señaló que “han venido a declarar peritos de laboratorios forenses europeos, ha venido a declarar un exagente del FBI, con muchísima experiencia”.

Y explicó que los perdigones no habrían salido desde donde estaba ubicado Crespo: “Los proyectiles tienen tres vectores. Primero, desde derecha a izquierda, entre 13,5 a 15° desde la derecha; de adelante hacia atrás y, lo más importante, de abajo hacia arriba en 3,4°. Eso descarta absolutamente la participación de Claudio Crespo en las lesiones de Gustavo Gatica y, por lo tanto, la Fiscalía se equivocó de blanco y de imputado”.

Incluso, aseveró que la Fiscalía no realizó pericias técnicas.

Por su parte, Gustavo Gatica expresó: “Estaba dudoso si venir hoy día, es una experiencia difícil escuchar a la persona que te disparó. Sin embargo, quise venir para ver si había algo de humanidad, algo de sensibilidad; y me decepciona mucho no haberla encontrado”.

“Para mí es muy importante este juicio, es algo que he esperado durante muchos años, pero creo que más importante aún es la importancia que tiene para nuestra democracia. Este no es un juicio contra Carabineros, no es un juicio contra la institución, sino contra alguien que precisamente se ha saltado las reglas”, agregó.

También confirmó que si Claudio Crespo es absuelto, apelarán al veredicto.