Caso Franco Vargas: Decretan prisión preventiva para cuatro exmilitares por apremios ilegítimos

Un quinto exintegrante del Ejército quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario total.

Este miércoles, el Juzgado de Garantía de Arica decretó prisión preventiva para cuatro exintegrantes del Ejército formalizados por la muerte del conscripto Franco Vargas en 2024.

En total fueron cinco exmilitares los que fueron formalizados por cargos incluidos apremios ilegítimos con resultado de cuasidelito de homicidio, lesiones gravísimas y lesiones graves.

De los exmilitares formalizados, cuatro quedaron con la medida cautelar más gravosa y un quinto quedó con arresto domiciliario total mientras dura la investigación.

Los excomandante Claudio Guajardo, el exteniente Björn Wohllk, el exteniente Bastián Troncoso y el exenfermero militar Manuel Zambrano quedaron en prisión preventiva, y el excapitán Michael Fritz con arresto domiciliario total.

Tras la audiencia, el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, sostuvo que “lo importante es que se dieron por acreditados todos y cada uno de los hechos en la forma en que lo planteó el Ministerio Público y esto es el resultado de una ardua investigación”.