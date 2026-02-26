Caso Farmacias Populares: Este viernes se revisará arresto domiciliario total de Daniel Jadue

La defensa buscará que el tribunal reduzca la actual medida cautelar a un arresto domiciliario nocturno o arraigo nacional, argumentando que el prolongado encierro resulta desproporcionado frente a la etapa actual del proceso.

El futuro judicial del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, podría cambiar durante la jornada de mañana, cuando se revise la medida cautelar que lo mantiene bajo arresto domiciliario total desde septiembre de 2024.

La audiencia se realizará este viernes en el marco del Caso Farmacias Populares, en la que Jadue enfrenta acusaciones por fraude al Fisco, cohecho, estafa y negociación incompatible.

La defensa del exalcalde pedirá al tribunal reducir las restricciones, proponiendo arresto domiciliario nocturno o arraigo nacional.

Sus abogados sostienen que el prolongado encierro total es desproporcionado, sobre todo considerando que el proceso avanza hacia la etapa de preparación de juicio oral, fijada para el 9 de junio.