Caso Farmacias: PC exige remoción de la causa a la fiscal Herrera tras acusación de excolaborador de Jadue

El Partido Comunista, a través de un escrito, pidió al Ministerio Público que remueva del denominado Caso Farmacias a la fiscal Giovanna Herrera, luego de que el exsecretario de Achifarp la acusara de haberlo presionado para perjudicar al exalcalde Jadue en la investigación.

Durante este miércoles, el Partido Comunista (PC) emitió una declaración luego de conocerse que Matías Muñoz, exsecretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), habría sido presionado por la fiscal Giovanna Herrera para emitir declaraciones que involucraran al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en el denominado Caso Farmacias.

“Hoy se confirma que el ánimo de la Fiscalía ha sido siempre dañar la reputación personal y política de nuestro compañero Daniel Jadue, menoscabando su imagen pública y el proyecto político antineoliberal que se estaba desarrollando desde el territorio, la comuna de Recoleta”, expresó la colectividad en el escrito.

En esa línea, acusaron una persecución penal cuyo objetivo sería “socavar su posición política”, y cuestionaron además “la objetividad e imparcialidad de la fiscal Giovanna Herrera Andreucci”.

Según publicó Radio Biobío, Muñoz sostuvo: “Cuando estuve preso y tuve que declarar, ella literalmente me dijo: ‘Dígame que usted estuvo en una reunión con Jadue, que Best Quality le ofreció plata, le vendieron las mascarillas y que el que negoció fue Jadue’, y me ofreció a cambio salir en libertad. Yo declaré un 27 de septiembre y el 2 de octubre estaba afuera”.

Ante la publicación del citado medio, el PC manifestó: “Atendida la gravedad de los hechos revelados en la entrevista, emplazamos al Ministerio Público a que remueva del caso a la fiscal Giovanna Herrera”.

Finalmente, instaron a que se garantice la transparencia en la persecución penal y que se cumplan los estándares de objetividad, imparcialidad e independencia de las instituciones, principalmente del ente persecutor.