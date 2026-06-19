Caso El Olivar: Minvu aclara que informe técnico de perito no frena demolición de viviendas

A través de una declaración pública, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) abordó este viernes los argumentos de la defensa de la Constructora San Sebastián Limitada por el caso judicial de la demolición de viviendas en el sector El Olivar, destinadas a los damnificados de los megaincendios de 2024.

“Como Ministerio desconocemos la información expuesta por el abogado de la constructora San Sebastián Limitada, de la cual no hemos sido notificados y contra en marzo el Minvu interpuso acciones judiciales por los delitos de estafa; uso malicioso de certificaciones; coacción; amenazas; fraude al fisco; cuasidelito de peligro por infracción a normas de seguridad estructural; tráfico de influencias y obtención fraudulenta de prestaciones estatales“, detalló el documento.

Cabe recordar que la cartera liderada por Iván Poduje suspendió las obras de construcción de la compañía en Viña del Mar el 24 de marzo. Posteriormente, ordenó la demolición de las 170 viviendas por “fallas graves” en su infraestructura, las que iniciaron durante el mes de mayo.

No obstante, la defensa de la Constructora San Sebastián solicitó al Segundo Juzgado Civil de Valparaíso un informe técnico realizado por un perito ingeniero o constructor civil, petición a la que accedió el tribunal, según consignó La Tercera.

Al respecto, el ministerio aclaró que “en el documento que fue enviado a distintos medios de comunicación, dicha resolución solo señala que se resolvió como medida prejudicial probatoria solicitar el informe de un perito, ingeniero o constructor civil. El texto deja en evidencia que no se ha paralizado el proceso de demolición“.

En esa línea, señalaron que “es importante destacar que en los recursos de protección interpuestos por la constructora San Sebastián y por la EP Social Arquitectura, la Corte de Apelaciones de Valparaíso no acogió la orden de no innovar solicitada respecto a la suspensión del Ordinario Nº 245, de 24 de marzo de 2026, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la paralización de cualquier orden de demolición relativa a dichas obras”.

Por último, reiteraron que tanto “los informes de DITEC del Minvu y IDIEM de la Universidad de Chile, confirman técnicamente la gravedad de las fallas estructurales de las viviendas construidas para los damnificados de los incendios que afectaron a El Olivar en Viña del Mar el año 2024, siendo deber del Estado resguardar la seguridad e integridad de las familias”.