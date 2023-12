El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, aseguró que no tuvo conocimiento del informe que mencionó este jueves el ex secretario regional ministerial (seremi) de la cartera en Antofagasta Carlos Contreras respecto a los convenios que la entidad firmó con la fundación Democracia Viva, en la arista que hizo estallar el denominado Caso Convenios.

¿Qué pasó?

En el marco de la investigación que realiza el Ministerio Público por presuntos hechos de corrupción en el traspaso de recursos de entidades del Estado a organizaciones privadas para el desarrollo de programas de asentamiento, la otrora autoridad comentó que, desde el primer día, se puso a disposición para colaborar con la justicia.

De esa forma, Contreras continuó diciendo que “el día 7 de junio del presente año, Presidencia recibió un informe que confirma un convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Democracia Viva; en él se menciona que no existían irregularidades en lo legal y reglamentario”.

La misiva también contradice la versión que dio el jefe de asesores del Segundo Piso del Palacio de La Moneda, Miguel Crispi, ante la comisión especial investigadora (CEI) de la Cámara de Diputadas y Diputados del Caso Convenios, el pasado 6 de noviembre.

“Digo esto, para evidenciar que siempre se actuó con transparencia y seriedad; el informe contaba con información recopilada y analizada durante semanas, por lo que el tema nunca se ha tratado de un ‘rumor’, como dijo en su minuto Miguel Crispi”, sostuvo la exautoridad.

Del mismo modo, Carlos Contreras sostuvo que el presidente Gabriel Boric supo del escándalo el mismo día en que el Timeline de Antofagasta publicó la noticia del caso.

Reacción de Carlos Montes

Tras participar en el consejo de gabinete en el Palacio de La Moneda, se le consultó al secretario de Estado por las declaraciones del exseremi. “Yo no tuve ninguna información al respecto de un informe que saliera de Antofagasta hacia la Presidencia, y si la presidencia dice que no es así, yo creo completamente en ello”, respondió.

En ese sentido, el ministro sostuvo que “seguramente se va a investigar” la situación. “Puede haber quedado o puede no haber quedado (un registro), pero efectivamente se le está pidiendo que vean los archivos de la seremi si esto está ahí o no. Se le ha pedido al seremi, pero está recién llegado el seremi, no lleva ni un mes todavía. Se está incorporando al cargo”, agregó.

Montes también dijo que la exsubsecretaria Tatiana Rojas tampoco informó del hecho. “No se informó porque es un procedimiento de trabajo. Los subsecretarios se hacen cargo de distintos hechos, de distintas situaciones y la subsecretaria Rojas estaban investigando en ese momento”, explicó el titular del Minvu.

Finalmente, Montes reiteró no tener conocimiento del informe que mencionó Contreras, y sostuvo que el tema no fue abordado en el consejo de gabinete.