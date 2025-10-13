Caso Convenios: Fijan en noviembre fecha para preparación de juicio oral contra imputados por arista Democracia Viva

La Fiscalía busca penas de hasta 10 años de cárcel para los principales imputados por fraude al fisco, mientras proyecta que el juicio podría extenderse por varios meses.

El Juzgado de Garantía de Antofagasta reprogramó para el próximo mes la audiencia de preparación de juicio oral del caso Democracia Viva y las fundaciones Fibra, Fusupo y Tomarte, en el marco del Caso Convenios.

La instancia judicial se desarrollará lunes 17 de noviembre, a las 8:30 horas, y continuará durante las jornadas sucesivas que sean necesarias, según informó el Poder Judicial.

Las condenas solicitadas por Fiscalía

El Ministerio Público busca penas de hasta 10 años de cárcel para los principales implicados: la diputada Catalina Pérez (actualmente desaforada), su expareja Daniel Andrade, el exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras y la exconcejal Paz Fuica. Todos enfrentan cargos por tres delitos consumados de fraude al fisco.

De acuerdo con estimaciones de la Fiscalía, una vez concluida la audiencia de preparación, el juicio oral podría extenderse por entre tres y seis meses, debido a la complejidad del caso y la cantidad de pruebas involucradas.

Repogramación del juicio oral en Democracia Viva

Esta nueva fecha fue fijada luego de que la primera audiencia —que había comenzado semanas atrás— fuera anulada tras una solicitud de la defensa de Daniel Andrade, exrepresentante de la fundación Democracia Viva.

Una vez aceptado el requerimiento, el tribunal ordenó la reapertura de la investigación.

En ese periodo, la Fiscalía de Antofagasta llevó a cabo nuevas diligencias y volvió a cerrar la causa, presentando nuevamente su acusación la semana pasada. La primera versión del documento había sido ingresada el 14 de agosto.