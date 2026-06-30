Expresidenta Bachelet enfrentará jornada clave en la carrera por la ONU: Expondrá ante el Consejo de Seguridad

Este martes, Michelle Bachelet vivirá una jornada crucial en el marco de su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Y es que la expresidenta expondrá ante el Consejo de Seguridad en Nueva York, una reunión de carácter privado en la cual abordará su programa ante los 15 países que componen la instancia, de los cuales cinco miembros permanentes tienen poder de veto: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido.

Los otros integrantes no permanentes son Bahréin, Colombia, Dinamarca, Grecia, Letonia, Liberia, Pakistán, Panamá, República Democrática del Congo y Somalia.

Durante los últimos meses, Bachelet se ha reunido con distintos líderes internacionales en busca de apoyo, luego de que el Gobierno del presidente José Antonio Kast quitara el respaldo que había otorgado el expresidente Gabriel Boric.

Entre los nombres figuran el canciller ruso Serguéi Lavrov y el canciller chino, Wang Yi, además del presidente francés Emmanuel Macron y el mandatario de Panamá, José Raúl Mulino.

A pesar de ello, México y Brasil anunciaron que continuarán patrocinando a la exmandataria. Más tarde se sumó Colombia.

Con todo, quienes buscan suceder a António Guterres, que termina su período el próximo 31 de diciembre, son la costarricense Rebeca Grynspan, la ecuatoriana María ‌Fernanda Espinosa y el argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).