Tras quedar en arresto domiciliario total: Catalina Pérez asegura ser inocente y niega haber cometido algún delito

A pesar de las acusaciones y la investigación de la Fiscalía en su contra, la diputada desaforada reafirmó su inocencia y negó haber cometido cualquier delito, manifestando su confianza en que la situación se resolverá prontamente.

La diputada Catalina Pérez, formalizada por fraude al fisco en el Caso Convenios, se mostró firme en su defensa tras la medida cautelar de arresto domiciliario total impuesta por el Juzgado de Garantía de Antofagasta.

Pérez afirmó que cumplirá con la decisión judicial “con la convicción de mi inocencia” y expresó su esperanza de que la situación se resuelva rápidamente.

“Cumpliré la medida que me ha sido impuesta por el tribunal con la convicción de mi inocencia y espero que esta situación se resuelva con prontitud porque no he cometido ningún delito”, sostuvo.

Cabe señalar que Pérez enfrenta cargos por su presunta participación en la facilitación de convenios por $426 millones entre la Fundación Democracia Viva —liderada por su expareja, Daniel Andrade— y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, dirigida entonces por Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la diputada.

El pronunciamiento de la exvicepresidenta de la Cámara Baja se produce tras la formalización realizada por la Fiscalía, que la acusa de haber intervenido directamente en la asignación de los fondos públicos, pese a que la fundación no cumplía con los requisitos legales.

De acuerdo con el Ministerio Público, existen además conversaciones entre Pérez y Andrade que revelarían un intento por simular una estructura operativa inexistente.

Pérez ha reiterado en diversas oportunidades que no participó en la firma ni gestión de los convenios y que no ha recibido ningún tipo de beneficio económico.