Para este lunes 2 de marzo, estaba agendado que iniciara el juicio oral por el crimen de Camilo Catrillanca en el Tribunal Oral en lo Penal de Angol, en la Región de La Araucanía.

Sin embargo, la instancia fue suspendida a poco minutos que comenzara, ya que Javier Jara, abogado defensor de Patricio Sepúlveda, Braulio Valenzuela y Raúl Ávila, presentó licencia médica.

El fiscal regional Cristián Paredes, sostuvo que el Ministerio Público tuvo acceso a la solicitud de suspensión de la audiencia, pero que se opusieron.

“La Fiscalía se opuso a esta suspensión, ya que entiende que se trataría de una maniobra, en principio, dilatoria. Están dadas todas las condiciones para el desarrollo del juicio desde este momento”, afirmó el persecutor.

De acuerdo con lo informado por el tribunal, el inicio del juicio fue reagendado para este jueves 5 de marzo a las 9:00 horas.

🔴 EN VIVO Caso Catrillanca: TOP de Angol suspende inicio de juicio oral por licencia médica de abogado defensor y ordena nueva fecha para el 5 de marzo a las 9:00 pic.twitter.com/LSeuCcMs0n — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) March 2, 2020

Se estima que el proceso se extenderá por aproximadamente dos meses, considerando la cantidad de testigos y peritos que comparecerán.

Entre ellos estaría el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick; el ex intendente de La Araucanía, Luis Mayol; el ex director de Carabineros, Hermes Soto, entre otras 70 personas y más de 30 peritos.

Son ocho los acusados en esta causa, de los cuales siete son ex carabineros y el octavo es un abogado.