Este jueves se llevó a cabo una nueva jornada del juicio oral por el homicidio de Camilo Catrillanca en Temucuicui, hecho ocurrido el pasado 14 de noviembre de 2018 y por el cual siete ex carabineros fueron acusados.

En la instancia, el ex ministro del Interior Andrés Chadwick entregó su declaración respecto de lo ocurrido mientras era titular de la cartera, asegurando que fue engañado por la falsa destrucción de las grabaciones del operativo policial en que Catrillanca murió.

Según indicó, la información remitida por el entonces general director de Carabineros, Hermes Soto, fue durante una “reunión extraordinaria en que me da cuenta que existe una cámara que era portado por uno de los miembros de este grupo y que la tarjeta habría sido destruida“.

Pero una investigación de CHV Noticias dio cuenta que esto era falso.

En su declaración, confirmó además que el homicidio ocurrió posterior a un asalto sufrido por unas profesoras en la zona, iniciando una persecución hasta Temucuicui donde se encontraba Camilo Catrillanca a bordo de un tractor.

“Carabineros en ningún momento me señala que don Camilo Catrillanca estuviese armado”, sentenció Chadwick.

Por otro lado, también dijo parecerle extraño una reunión entre el Alto Mando de la institución y los funcionarios que estaban prestando declaración por el caso.

“El general Franzani habría visitado a los cuatro funcionarios que estaban prestando declaración. Me llamó la atención por una situación que me resulta a mi juicio que no debiera corresponder, sea la naturaleza de ello con personas que ya han sido requeridos”, indicó el ex ministro.

Declaración Marcelo Catrillanca

Durante la jornada también dio su testimonio Marcelo Catrillanca, padre de Camilo. En su declaración, inevitablemente, se mostró bastante emocionado al recordar paso a paso el momento en que supo que su hijo había sido asesinado.

“Como todo papá o como alguien que quiere saber la verdad, quiere romper (…) yo traté de pasar, los carabineros no me dejaron pasar. Y yo les dije pero cómo es posible que no me dejen ingresar si es mi hijo que asesinaron ustedes”, dijo.

“Ahí encontré a Camilo tendido en una camilla y quise despedirlo y le dije que descansara en paz”, agregó Marcelo con un tono de voz quebrado.

Se espera que el juicio continúe durante varias semanas más, instancias en que la Fiscalía pretende acreditar la responsabilidad de los ex uniformados imputados.