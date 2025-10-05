País Caso bernarda vera

Caso Bernarda Vera: Carmona critica “aprovecharse de la situación para volver a la enésima idea negacionista” tras cuestionamientos al Plan Nacional de Búsqueda

Por CNN Chile

05.10.2025 / 19:52

{alt}

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió a los cuestionamientos al Plan Nacional de Búsqueda por parte de la oposición, tras la controversia que ha generado el caso de Bernarda Vera. “Esa es ya una intención de aprovecharse del pánico, de aprovecharse de la situación para volver en la enésima idea negacionista”, afirmó.

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se refirió a la controversia generada por un reportaje televisivo sobre el caso de Bernarda Vera, considerada detenida desaparecida durante la dictadura militar y quien presuntamente se encontraría en Argentina.

En ese contexto, el timonel del PC señaló que este hecho se enmarca en un escenario de “terrorismo de Estado”, aludiendo a los sucesos ocurridos en Liquiñe durante el régimen militar.

Respecto a los cuestionamientos al Plan Nacional de Búsqueda, subrayó: “Esa es ya una intención de aprovecharse del pánico, de aprovecharse de la situación para volver en la enésima idea negacionista, a relativizar lo que fue el daño intencionado, el profeso que llevaron adelante los agentes representantes de la dictadura fascista, de los cuales algunos están hoy día procesados, condenados”.

En esa línea, agregó que es necesario estudiar el caso concreto y esclarecer lo ocurrido con Vera.

“Si este mundo hubiera sido normal, entre comillas, si hubiera tenido los códigos de convivencia como se consideran a nivel de cierta humanidad distinta, nada de esto hubiera sido tema, no hubiera existido”, concluyó.

Lee también:Los oficios que dan cuenta de las acciones del gobierno ante ministro en visita para llevar a cabo “gestiones reservadas” por el caso Bernarda Vera

Cabe recordar que los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jorge Alessandri y Daniel Lilayu, acudieron a la Contraloría General de la República (CGR) para solicitar que se indague un eventual fraude por la entrega de beneficios a familiares de detenidos desaparecidos.

En tanto, el abogado del Partido Nacional Libertario, Maximiliano Murath, presentó una querella contra el ministro de Seguridad, Luis Cordero, y contra la jefa del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Paulina Zamorano.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

País Empadronamiento biométrico nacional para migrantes y Consejo Nacional de Pueblos Indígenas: Jeannette Jara da a conocer sus 383 propuestas de campaña
Cierre del gobierno de EE.UU.: Cronología de lo ocurrido en el Congreso y sus efectos para los ciudadanos l Conexión Global
Diputado de Milei renuncia a su candidatura por presuntos vínculos con empresario investigado por fraude y narcotráfico
"Me ha humillado y callado la boca": Hincha del FC Barcelona se rinde ante gol de Alexis Sánchez al cuadro Culé
Cadem: Jara lidera la primera vuelta en las elecciones, pero el 40% cree que Kast será el próximo presidente
Caso Bernarda Vera: Kaiser responde a Gajardo y dice que "debe renunciar si es que quiere pronunciarse sobre este tipo de causas"