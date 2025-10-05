Caso Bernarda Vera: Carmona critica “aprovecharse de la situación para volver a la enésima idea negacionista” tras cuestionamientos al Plan Nacional de Búsqueda

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió a los cuestionamientos al Plan Nacional de Búsqueda por parte de la oposición, tras la controversia que ha generado el caso de Bernarda Vera. “Esa es ya una intención de aprovecharse del pánico, de aprovecharse de la situación para volver en la enésima idea negacionista”, afirmó.

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se refirió a la controversia generada por un reportaje televisivo sobre el caso de Bernarda Vera, considerada detenida desaparecida durante la dictadura militar y quien presuntamente se encontraría en Argentina.

En ese contexto, el timonel del PC señaló que este hecho se enmarca en un escenario de “terrorismo de Estado”, aludiendo a los sucesos ocurridos en Liquiñe durante el régimen militar.

Respecto a los cuestionamientos al Plan Nacional de Búsqueda, subrayó: “Esa es ya una intención de aprovecharse del pánico, de aprovecharse de la situación para volver en la enésima idea negacionista, a relativizar lo que fue el daño intencionado, el profeso que llevaron adelante los agentes representantes de la dictadura fascista, de los cuales algunos están hoy día procesados, condenados”.

En esa línea, agregó que es necesario estudiar el caso concreto y esclarecer lo ocurrido con Vera.

“Si este mundo hubiera sido normal, entre comillas, si hubiera tenido los códigos de convivencia como se consideran a nivel de cierta humanidad distinta, nada de esto hubiera sido tema, no hubiera existido”, concluyó.

Lee también:Los oficios que dan cuenta de las acciones del gobierno ante ministro en visita para llevar a cabo “gestiones reservadas” por el caso Bernarda Vera

Cabe recordar que los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jorge Alessandri y Daniel Lilayu, acudieron a la Contraloría General de la República (CGR) para solicitar que se indague un eventual fraude por la entrega de beneficios a familiares de detenidos desaparecidos.

En tanto, el abogado del Partido Nacional Libertario, Maximiliano Murath, presentó una querella contra el ministro de Seguridad, Luis Cordero, y contra la jefa del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Paulina Zamorano.