Caso Audios-Factop: Defensa de Hermosilla envía preguntas, que deberá responder fiscal Parra, encriptadas para evitar filtración

El abogado defensor Juan Pablo Hermosilla además informó que la clave de acceso al pliego encriptado fue remitida al correo del fiscal Juan Pablo Araya.

La fiscal Lorena Parra, a cargo del Caso Audio-Factop y mencionada en los chats con abogado Luis Hermosilla, será citada como testigo, luego de que la justicia acogiera la solicitud formulada por la defensa del jurista.

Este viernes se confirmó que las preguntas que se le formularán fueron enviadas de manera encriptada, medida adoptada por el abogado de Hermosilla para evitar filtraciones a la prensa.

El envío fue notificado ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por el abodago defensor Juan Pablo Hermosilla quien además informó que la clave de acceso al pliego encriptado fue remitida al correo del fiscal Juan Pablo Araya, quedando constancia de ello ante el tribunal.

Según el escrito, “el listado de las preguntas se acompañará en pliego debidamente encriptado, a fin de evitar su filtración a la prensa”.

En el mismo documento, la defensa solicita, tras citar el artículo 184 del Código Procesal Penal, que Luis Hermosilla y sus abogados puedan asistir a la declaración de Parra como testigo.

Además, se pidió que se asegure la imparcialidad del funcionario del Ministerio Público encargado de la diligencia, considerando la relevancia de la misma para la investigación.