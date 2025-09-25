País policial

Caso Antonia Carrasco: Revelan que víctima de femicidio había denunciado tres veces a su asesino a Carabineros

Por CNN Chile

25.09.2025 / 11:36

{alt}

Pablo Zúñiga habría tenido una orden de alejamiento vigente al momento de cometer el asesinato.

Durante las últimas horas se dio a conocer el femicidio de Antonia Carrasco Pérez (21), quien fue asesinada por su pareja, Pablo Zúñiga Burgos antes que él se suicidara en un edificio en Santiago.

Los antecedentes policiales preliminares sobre el asesinato apuntan a que Zúñiga atacó a la mujer en su departamento y que posteriormente se precipitó por el balcón del edificio.

En este contexto, Radio Biobío reveló que Carrasco había denunciado en tres ocasiones a su pareja por violencia intrafamiliar.

De hecho, el asesino mantenía una orden de alejamiento vigente desde febrero de este año. En esa ocasión, se denunció que Zúñiga golpeó a la mujer, la intentó asfixiar y la arrastró por el suelo.

Posteriormente, en compañía de su hijo de solo 6 meses, Carrasco se acerco hasta la 43 Comisaría de Peñalolén a interponer la denuncia.

A pesar que solicitó que lo detuvieran, los funcionarios policiales solo la acompañaron a su domicilio a buscar ropa y le otorgaron un resgurado policial de 30 días.

Esta correspondería a la tercera denuncia contra el sujeto, tras lo cual el asesino habría quedado con prohibición de acercarse a ella y arraigo nacional.

