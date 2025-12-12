Carolina Tohá por eventual triunfo de José Antonio Kast: “Tengo temor de que haga un gobierno como Orbán, Trump o Milei”

La exministra mencionó a estos exgobernantes, ya que "son gobiernos que han funcionado dentro del esquema democrático, pero con valores que entran en conflicto con la democracia".

La excandidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, se refirió a un eventual triunfo de José Antonio Kast en la sgeunda vuelta presidencial, afirmando que teme “que haga un gobierno como Orbán, Trump o Milei“.

En conversación con Radio Duna, la también exministra del Interior partió afirmando que el sector de Kast no es la derecha tradicional. “La candidatura con la que se compite no es una de la derecha habitual que conocíamos en Chile, sino una derecha más radical que está participando de una ola mundial de derechas radicales“.

Tohá también sostuvo que si ganara Jeannette Jara, su gobierno estaría compuesto por “una alianza más amplia que la que tuvo el presidente Boric y que se comprometió; además, hubo un proceso de primaria, para ligarse a una candidatura común, y eso hay que traducirlo en una manera de gobernar el país que saque aprendizaje de lo que fue este periodo”.

Lee también: Corte de Punta Arenas confirma destitución de TENS que viajó al extranjero mientras estaba con licencias médicas

“Hoy vemos una candidata que es una evolución de lo que fue la experiencia anterior, que ha aquilatado todo lo que se aprendió (…). La propuesta con la que viene ella no es una propuesta de reformas estructurales; es más bien una propuesta de conducir al país desde una mirada de izquierda, como la que ella representa, en una pauta de acuerdos amplios“, agregó.

Sobre un posible triunfo del candidato republicano, afirmó: “Yo tengo temor, no de que José Antonio Kast vaya a hacer un golpe de Estado o vaya a desarmar las bases de la institucionalidad democrática, no, yo tengo temor de que haga un gobierno como (Víktor) Orban, como (Donald) Trump, haga un gobierno como (Javier) Milei, como (Jair) Bolsonaro“.

La exministra del Interior del actual gobierno detalló que esta mención a los gobernantes de Hungría, Estados Unidos, Argentina y al expresidente de Brasil es porque “son gobiernos que han funcionado dentro del esquema democrático, pero con una visión, con una narrativa, con unos valores que entran en conflicto con la democracia“.

“Que seas democrático no te garantiza que promoveras valores democráticos. Creo que en una democracia, tú no cambias radicalmente en un gobierno nada, pero lo que haces es que inclinas la aguja en una dirección y otra. Entonces, nosotros en Chile llevamos años inclinando la aguja en favor, por ejemplo, de validar la expectativa de las mujeres de tener igualdad con los hombres, y creo que en un gobierno potencial de Kast podemos mover la aguja para otro lado, a que empiece a tratar esa aspiración como algo secundario o peor, como algo ideológico”, agregó.