Carolina Tohá se distancia de Jeannette Jara: “Cuba no es una democracia, tiene un régimen autoritario”

La exministra del Interior se desmarcó de las declaraciones que la extitular de Trabajo entregó anoche en CNN Prime: "Claramente tenemos una diferencia", expresó.

La exministra del Interior y actual candidata presidencial, Carolina Tohá, respondió este jueves a las declaraciones de la abanderada del Partido Comunista, Jeannette Jara, quien en CNN Prime ayer afirmó que Cuba mantiene “un sistema democrático distinto del nuestro”.

Tohá, quien compite en las primarias oficialistas representando al ala socialdemócrata del oficialismo, fue categórica: “Cuba no es una democracia. Tiene un régimen autoritario donde no existe pluralismo político, ni elecciones libres, ni prensa independiente. Eso, en cualquier parte del mundo, no califica como democracia”.

Las declaraciones de Jara —quien sí calificó a Venezuela como “un régimen autoritario”— provocaron reacciones dentro del oficialismo, especialmente por su matiz respecto a la situación cubana. “Cada pueblo debe definir su sistema, pero eso no puede hacernos relativizar los derechos humanos ni el concepto mismo de democracia”, agregó Tohá.

La exministra apuntó que este tipo de posturas “no ayudan a la izquierda democrática, que ha luchado históricamente por libertades políticas, participación ciudadana real y respeto irrestricto a los derechos fundamentales”.