Jeannette Jara: “Hay un régimen autoritario en Venezuela”, pero en Cuba hay “un sistema democrático distinto del nuestro”

La abanderada del Partido Comunista habló en su primera entrevista sobre los ejes que tendrá su candidatura, abordando además, en materia internacional, la situación de Venezuela, la que a su juicio se diferencia de la de Cuba.

La abanderada presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, habló en CNN Prime sobre lo que será su candidatura con miras a las primarias oficialistas, abordando algunas de las claves y focos que tendría un eventual gobierno.

Uno de esos temas tiene que ver con la postura del PC con respecto a Venezuela, desde donde se ha matizado sobre el estatus de dictadura, régimen autoritario o democracia fallida del país caribeño, sobre todo luego de las últimas elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro.

Al respecto, la exministra del Trabajo fue enfática en reconocer los problemas económicos y sociales que vive Venezuela, afirmando que le considera “un régimen autoritario”. Sin embargo, hizo una diferencia con respecto a lo que pasa hoy en Cuba.

“Esta pregunta, quiero decir que me estoy presentando de presidenta para Chile, pero no la voy a eludir porque sé que es muy importante. Sobre todo por el impacto que ha generado el número alto de población venezolana en nuestro país, que seguramente no salió porque quería de Venezuela, sino por consideraciones económicas o de otros tipos que tienen que ver con afectaciones democráticas”, comenzó señalando la exministra.

“Creo que cada país tiene que definir su destino. Es importante reconocer que hay un régimen autoritario en Venezuela y espero que su solución a sus propios procesos la encuentren dentro del marco institucional y lo resuelvan sin intervención extranjera”, agregó.

En ese sentido, consultada si considera “dictadura” y “régimen autoritario” como sinónimos para este caso, afirmó que los utiliza “indistintamente”.

Sin embargo, marcó una diferencia con respecto a Cuba: “Es bastante distinto. La principal dificultad de Cuba hoy día han sido las consecuencias graves del bloqueo norteamericano que se ha extendido por décadas. Hoy día tiene realmente una situación humanitaria que no es posible desatenderse”.

“Creo que Cuba tiene un sistema democrático distinto del nuestro… Hay un partido único, no es el único sistema así, cada pueblo tiene que definir su gobierno”, aseguró la candidata.

Esta publicación está siendo actualizada