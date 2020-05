Carlos Hinzpeter, uno de los médicos pediatra más importantes del país y padre del ex ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, murió este martes por coronavirus en su habitación en la residencia Senior Suites, ubicada en la comuna de Providencia.

“Fue un gran médico, un gran hombre y un gran padre, lo recordaremos siempre“, dijo Daniel Hinzpeter, uno de sus hijos, a La Segunda. “Era un hombre muy inquieto de una agudeza intelectual sobresaliente. Muy cercano a sus pacientes, siempre mantenía una comunicación directa y afable”, agregó.

Carlos se tituló de Medicina en la Universidad de Chile, tras lo cual empezó a trabajar en el Hospital de Niños Dr. Exequiel González Cortés. Luego viajó a Estados Unidos para especializarse en cuidados intensivos en el California Lutheran Hospital.

Cuando volvió a Chile, Carlos Hinzpeter se puso a trabajar en la única unidad pediátrica UCI del país, en el Calvo Mackenna. Fue tras esto que se convirtió en uno de los fundadores de la Clínica Las Condes, donde ejerció por 35 años.

“Como organización destacamos su gran contribución para el desarrollo de Clínica Las Condes y su importante obra en los avances reflejados en la especialidad de pediatría y medicina intensiva en nuestro país”, escribieron desde la clínica.

En 1996 atendió el que sería su caso más mediático al recibir a Tamara Schayman, una pequeña de cuatro meses que quedó en coma producto de maltratos ejercidos por su padre Alejandro Schayman, muriendo seis años después.

Este y otros casos lo motivaron a promover la seguridad y el cuidado de los niños y niñas, desarrollando así el ya extinto sitio web www.noaccidente.cl, donde entregaba recomendaciones y consejos.

Algo similar continuó haciendo para noticieros y programas de televisión, como en 2014 lo hacía entregando recomendaciones para prevenir el contagio del virus sincicial en CNN Chile.

En 2016 fue uno de los firmantes de una carta dirigida a la ex presidenta Michelle Bachelet con el fin que retirara el proyecto de ley que despenalizaba el aborto.

“No te he abandonado, papá”

Ximena Hinzpeter, hija de Carlos, escribió a fines de abril pasado una carta abierta en The Clinic, en la cual abordó los días previos a que lo diagnosticaran de COVID-19.

“Hoy en la mañana me llamaron del piso; tienes fiebre, treinta y siete y medio, tos seca y obstrucción. Van a hacerte el test“, fue parte de lo que escribió Ximena.

Además, recordó la última vez que lo vio, antes que el 14 de marzo Senior Suites cerrara sus puertas a las visitas: “Te encontré durmiendo frente a un televisor encendido, junto a la mujer que se come las manos. Me senté a tu lado, te saludé y me preguntaste qué me había hecho. Y como siempre que te apareces por tu cuerpo te festejé con algarabía, besos y abrazos“.