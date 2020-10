Luego que protestas en el sector de Plaza Italia terminaran en enfrentamientos entre Carabineros y manifestantes, un joven cayó al lecho del río Mapocho.

El hecho motivó que personas que se encontraban protestando bajaran para prestar ayuda al joven, quien yacía boca abajo en el río, todo esto mientras los funcionarios policiales se retiraban del puente Pío Nono luego de dispersar a los manifestantes.

Según Carabineros, “por causas que se investigan, una persona cayó al río Mapocho desde el puente Pío Nono. Se coordina concurrencia de ambulancia y bomberos. Se realiza denuncia del hecho a Fiscalía”.

En incidentes que se generan en inmediaciones de Plaza Baquedano y, por causas que se investigan, una persona cayó al río Mapocho desde el puente Pío Nono. Se coordina concurrencia de ambulancia y bomberos. Se realiza denuncia del hecho a Fiscalía. pic.twitter.com/SyAMgdO0ml — Carabineros Prefectura Oriente (@CarabPrOriente) October 2, 2020

El teniente coronel Rodrigo Soto, de la prefectura Santiago Oriente, señaló que “al rededor de las 16:30 aproximadamente comenzó a llegar una cantidad importante de personas al sector de Plaza Baquedano, específicamente, en las inmediaciones de la explanada de la Universidad de Chile”.

Eventualmente, continuó el funcionario, se juntaron cerca de 600 personas. “Producto de la situación sanitaria del país, así como también era una agrupación que no estaba autorizada por la autoridad gubernamental, Carabineros a través de sus protocolos previamente establecidos procedió a la verbalización, situación que lamentablemente no se pudo continuar habida consideración de que estas personas no querían deponer la actitud de ocasionar desórdenes, por el contrario comenzaron a agredir a nuestros carabineros”.

“Se debió utilizar los medios que están debidamente legalizados a través de agualluvia de la prefectura de Control de Orden Público, para disolver y restablecer el orden público”, agregó Soto.

Por otro lado, el teniente coronel se refirió a registros difundidos en redes sociales, en los que se ve el momento exacto en que el joven cae del puente. Particularmente, el funcionario comentó un video difundido por la corresponsal de Telesur, Paola Dragnic.

“Quiero recalcar fuertemente: un video, imágenes que andan por las redes sociales, donde dicen que supuestamente Carabineros habría arrojado a un menor de edad al lecho del río Mapocho. Quiero desmentirlo rotundamente. Por ningún motivo Carabineros arrojó a esta persona. Hay imágenes, las cuales fueron puestas a disposición de la Fiscalía, quien se dedicará a llevar la investigación”, señaló el funcionario al respecto.

Además, aseguró que “Carabineros lo único que desea es que estemos tranquilos y que se respeten todos los derechos, no tan sólo de aquellas persona quieren manifestarse. Manifiéstense, pero pidan las debidas autorizaciones“.

“En este tipo de situaciones que se presentan de control de orden público, siempre las personas, para impedir el accionar de Carabineros, huyen y arrancan. Dentro de esta huída, hay caídas fortuitas que suceden. Hay empujones que también suceden, y esas cosas se van presentando en el momento. Pero desmiento estos hechos públicamente”, concluyó el funcionario.

Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos (INDH) visitó al menor de 16 años que resultó lesionado tras estas manifestaciones con el fin de recabar testimonios sobre lo ocurrido.

🔴 Director INDH, Sergio Micco, junto a funcionarios y funcionarias, se constituyen en la clínica para conocer el estado de salud del menor de 16 años que cayó al río Mapocho, en el contexto de las manifestaciones sociales, y también para recabar testimonios de lo sucedido. pic.twitter.com/7UfIg2YwJO — INDH Chile (@inddhh) October 3, 2020

Asimismo, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, contestó a una publicación de Carabineros, asegurando que el joven “no se ‘cayó’, lo lanzó uno de sus funcionarios, con manifiesta intención de que cayera al río y eso lo tiene internado en un hospital”.

“Espero que entreguen cuanto antes la evidencia al Ministerio Público, que no pretendan sostener esta versión y que autor y el mando tengan sanciones efectivas y prontas”, agregó en su cuenta de Twitter.

No se "cayó", lo lanzó uno de sus funcionarios, con manifiesta intención de q cayera al río y eso lo tiene internado en un hospital! Espero q entreguen cuanto antes la evidencia al MP, q no pretendan sostener esta versión y q autor y el mando tengan sanciones efectivas y prontas! https://t.co/2GtWua6YA8 — Patty Muñoz García (@Pa__tty) October 3, 2020

Con todo, el Ministerio Público ya estaría a cargo de la investigación que determinará responsabilidades en las graves lesiones que sufrió este menor de edad.