GOPE rescató a excursionista extraviado en la precordillera de Upeo: Fue trasladado al Hospital de Curicó

El traslado se realizó en helicóptero debido a la complejidad geográfica del sector, según los antecedentes reportados.

Un joven de 21 años fue rescatado en la zona precordillerana de Upeo, en Curicó, Región del Maule, luego de permanecer extraviado durante la noche del 25 de diciembre mientras realizaba trekking.

El operativo fue encabezado por personal del GOPE de Carabineros, con apoyo del helicóptero de la Sección Aérea de Talca, y concluyó con el traslado del excursionista al Hospital de Curicó para una evaluación médica.

Cómo se activó la búsqueda

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, la denuncia por presunta desaparición se recibió durante la noche del 25 de diciembre, y el procedimiento de rescate se ejecutó en la mañana del viernes 26.

El capitán de Carabineros Cristián Briones, de la Sección Aérea de Talca, describió que el hombre afirmó que se extravió llevando a cabo actividades de trekking.

Posteriormente, durante la mañana del viernes, “Carabineros a través de la sección Aérea Talca y personal especializado Gope Maule, activaron el procedimiento aéreo, en el cual a través del helicóptero institucional se realizó la extracción y rescate del joven”.

Un reporte de VLN Radio añadió que el excursionista logró mantener comunicación con Carabineros mediante mensajes de WhatsApp, lo que habría permitido acotar el área de búsqueda.

Ya con luz de día, el equipo de rescate logró ubicarlo visualmente y optó por la extracción en helicóptero debido a la distancia y dificultad del terreno.

Según lo informado por Briones, el joven ingresó al hospital con síntomas de deshidratación y sin lesiones, y fue dado de alta tras constatarse que se encontraba fuera de riesgo vital. También fue evaluado también para descartar hipotermia luego de pasar la noche a la intemperie.