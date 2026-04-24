Carabineros da de baja a siete funcionarios tras choque fatal en Santiago protagonizado por efectivo ebrio

Carabineros informó la baja inmediata de siete funcionarios tras el accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este viernes en la comuna de Santiago, hecho protagonizado por un efectivo policial que conducía en estado de ebriedad y que terminó con la muerte de una mujer.

Mediante un comunicado, la institución señaló que el funcionario involucrado fue detenido y expulsado de las filas policiales, luego de establecerse su responsabilidad en el choque ocurrido en la intersección de San Francisco con Tarapacá.

Horas más tarde se confirmó el fallecimiento de la víctima, una joven de nacionalidad colombiana identificada con las iniciales M.F.R., quien se trasladaba en un vehículo de aplicación y había sido ingresada en estado crítico a la ex Posta Central.

Según los antecedentes conocidos, el vehículo conducido por el carabinero no habría respetado las condiciones del tránsito, provocando la colisión. Tras el impacto, los ocupantes del automóvil se dieron a la fuga sin auxiliar a la afectada.

Posteriormente, el funcionario acudió a una unidad policial para denunciar el supuesto robo del vehículo. Sin embargo, diligencias posteriores permitieron establecer su presunta participación directa en el accidente.

Carabineros indicó que otros seis funcionarios también fueron desvinculados tras acreditarse su vinculación con los hechos, aunque no entregó detalles específicos sobre el rol de cada uno.

“Este hecho constituye una falta gravísima e inaceptable, absolutamente contraria a los principios y valores institucionales”, señaló la institución, junto con expresar condolencias a la familia de la víctima.

Además, se informó que todos los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público y que las investigaciones administrativas continúan “con el máximo rigor”.

Durante esta tarde, el exfuncionario será formalizado por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y por huir del lugar sin prestar ayuda.