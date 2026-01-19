Carabinera se encuentra en estado “grave” de salud tras brindar ayuda a víctimas de incendios forestales

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, señaló que la funcionaria policial “resultó con el 25% de su cuerpo quemado y también tiene afectadas las vías respiratorias”. Debido a la gravedad de su estado, debió ser trasladada desde la Región del Biobío a la Región Metropolitana, donde actualmente permanece internada en la Clínica Indisa.

En medio de la emergencia por incendios forestales en la zona centro-sur, una funcionaria de Carabineros resultó con lesiones de gravedad mientras prestaba ayuda a familiares.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, informó que visitó a la cabo 1.ª M.M., quien pertenece a la 6.ª Comisaría de San Pedro de la Paz. En ese contexto, señaló que “resultó con el 25% de su cuerpo quemado y también están afectadas sus vías respiratorias”.

Según consignó Emol, la funcionaria policial, al momento de los hechos, se encontraba prestando ayuda durante la evacuación de un inmueble amenazado por el avance del siniestro.

Respecto de su estado de salud, la Clínica Sanatorio Alemán informó que su condición se agravó. Actualmente, se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos, en estado grave, con soporte de ventilación mecánica y en riesgo vital.

Debido a este cuadro, se realizó su traslado en un avión ambulancia institucional hasta la Clínica Indisa, ubicada en la Región Metropolitana, donde continúa recibiendo atención médica.