Kimi Antonelli le arrebata la Pole del GP de Mónaco a Max Verstappen: ¿Cuándo y dónde ver la carrera de Fórmula 1?

Este sábado se disputó la sesión de clasificación del Gran Premio de Mónaco, correspondiente a la sexta fecha del campeonato mundial de Fórmula 1, en la que el piloto de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, se adjudicó la Pole.

La sesión estuvo marcada por lo disputada que fue entre Antonelli, el cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull) y el siete veces campeón de la categoría, Lewis Hamilton (Ferrari).

El italiano de 19 años firmó una vuelta de 1:12.051 frente a los 1:12.094 del holandés y los 1:12.051 del británico.

Con esto, Antonelli se perfila como el principal candidato para la carrera del Principado, donde podría anotar su quinta victoria consecutiva y extender su liderato en el mundial frente a su compañero en Mercedes, George Russell.

¿Cuándo y dónde ver el Gran Premio de Mónaco?

Con Kimi Antonelli en la Pole y Max Verstappen completando la primera fila, el Gran Premio de Mónaco esta programado para las 09:00 horas de Chile, y se podrá ver a través del Plan Premium de Disney+.