Conductor provocó choque múltiple en San Joaquín y escapó: Una mujer quedó lesionada

Cuatro personas resultaron afectadas por un choque múltiple en San Joaquín (Región Metropolitana).

De acuerdo a información policial, el hecho ocurrió a eso de las 7:30 horas de este sábado, cuando cuatro vehículos se vieron involucrados en una colisión.

Tres de los autos estaban estacionados esperando que un semáforo diera luz verde, en la intersección de Vicuña Mackenna con Capitán Prat, cuando un cuarto automóvil los impactó, generando daños en sus estructuras.

Posteriormente, “el conductor que generó este accidente, esta colisión múltiple, huyó del lugar”, informó el mayor Óscar Llantén, de la 50° Comisaría de San Joaquín.

Personal policial llegó hasta el lugar, dando cuenta que había “al menos cuatro personas que estaban al interior de estos tres vehículos”. Una de ellas, una mujer, fue trasladada hasta un recinto asistencial para constatar lesiones.

Las otras tres personas no presentarían lesiones.

El mayor comentó que se están revisando cámaras de seguridad del sector y empadronando testigos para poder establecer la dinámica de los hechos.

La Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros está realizando las diligencias correspondientes para dar con el paradero del conductor responsable y detenerlo, ya que se dio a la fuga después de provocar el accidente.