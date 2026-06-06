Papa León XIV reconoce ser hincha del Real Madrid: “El Papa es de todos los equipos, pero Prevost del Real Madrid”

El Papa León XIV confesó este sábado, durante el vuelo que lo trasladó a España para el inicio de su visita por varias ciudades, que es hincha del Real Madrid.

El estadounidense Robert Francis Prevost aclaró que, aunque la figura del pontífice “es de todos los equipos”, él personalmente se declara seguidor del club merengue.

“El Papa es para todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid”, afirmó.

La declaración se produjo en el marco del viaje papal a España, donde León XIV tiene previsto recorrer varias ciudades hasta el próximo 12 de junio.

La visita a España es una de las primeras grandes giras internacionales de León XIV desde su elección como sucesor de Francisco.

La declaración sobre el Real Madrid se suma a los gestos cercanos y directos que han caracterizado las primeras semanas de su pontificado.