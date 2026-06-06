Rusia prevé que el petróleo llegue a los US$95 a fin de año si se reabre el estrecho de Ormuz

(EFE) — La evolución del conflicto en Oriente Medio continúa marcando las expectativas del mercado energético. Durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el presidente ejecutivo de Rosneft, Ígor Sechin, afirmó que una reapertura inmediata del estrecho de Ormuz permitiría que el precio promedio del petróleo se sitúe entre 95 y 96 dólares por barril al cierre de este año.

El ejecutivo sostuvo que la recuperación de las condiciones del mercado requeriría varios meses. “Se necesita aproximadamente medio año para restablecer la dinámica positiva. Y, entonces, dentro de un año veremos un precio en torno a los 80-85 dólares”, señaló. Según su análisis, el retorno a niveles más estables dependerá de una solución al conflicto que afecta actualmente a la región.

Mientras tanto, los mercados registraron descensos durante la jornada. El crudo Brent, referencia en Europa, retrocedió algo más de un 2 % y se ubicó cerca de los 93 dólares por barril, en medio de un mayor optimismo de los inversionistas respecto de una reducción de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. En la misma línea, el petróleo West Texas Intermediate (WTI) cayó 2,69 % y concluyó la semana por encima de los 90 dólares.

Sechin también planteó un escenario alternativo en caso de endurecimiento de las medidas contra Moscú. El jefe de Rosneft advirtió que si los cerca de 7 millones de barriles de petróleo ruso destinados a exportación fueran objeto de sanciones debido a la guerra en Ucrania, los precios internacionales podrían escalar hasta los 250 dólares por barril.

Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, reconoció recientemente que el incremento de los precios del crudo ha favorecido a la economía de su país. Sin embargo, descartó que Rusia tenga interés en prolongar la actual coyuntura y manifestó su respaldo a una pronta resolución del conflicto relacionado con Irán.