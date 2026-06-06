Diputada Concha llama a su sector a reflexionar: “Hay razones suficientes” para apoyar acusación constitucional contra Grau

Fue el pasado 25 de mayo cuando las bancadas del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario anunciaron que presentarían una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

La acción, según argumentaron, se basaba en lo informado por el actual jefe de la cartera, Jorge Quiroz, quien denunció que hubo una inconsistencia de poco más de US$ 10 mil millones en las proyecciones de deuda publicadas por la administración del expresidente Gabriel Boric en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del cuarto trimestre de 2025.

Durante las últimas semanas, parte del oficialismo ha señalado que estudiarán el texto y los fundamentos para el libelo.

En ese contexto, la diputada Sara Concha llamó a su sector a reflexionar respecto a la acusación, afirmando que “hay razones suficientes para apoyarla”.

A su juicio, será una “muy mala señal” de cara a la ciudadanía no respaldar la acusación.

“Hoy nuestro deber como parlamentarios es velar por el buen uso de los recursos públicos y ejercer las facultades constitucionales que tenemos para fiscalizar y exigir responsabilidades cuando corresponda“, dijo.

En ese sentido, la parlamentaria comentó que es importante que “quienes hoy tienen dudas puedan reflexionar respecto de esta decisión. La ciudadanía espera que actuemos con responsabilidad y que pongamos los antecedentes sobre la mesa, más allá de cualquier consideración política”.

Y siguió señalando que la acusación constitucional contra Nicolás Grau “debe evaluarse en su mérito y sobre la base de los hechos conocidos. Y a nuestro juicio existen razones suficientes para que este proceso avance y pueda ser respaldado por el Congreso”.